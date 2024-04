Nuovi menù e offerte da leccarsi i baffi da Al Posto Giusto Circolo The Family Albizzate

Novità da leccarsi i baffi da Al Posto Giusto Circolo The Family di Albizzate. Il locale di via XX Settembre 12 che ha da poco cambiato gestione lancia le nuove proposte per la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio.

Le aperture vanno dal martedì alla domenica, con la possibilità di una pausa pranzo ricca e rilassante con menù lavoro a 12 euro.

Mercoledì 24 aprile promozione a “Tutta Pizza”, con una pizza a scelta dalla carta giornaliera, una birra media e coperto a soli 12,50 euro.

Da giovedì 25 aprile a sabato 27 aprile, oltre al ricco menu che va dai primi piatti XXL ai maxi taglieri, dalla pizza alla carne alla brace, ci saranno alcune proposte speciali: pesce in carpione, tartare di fassona, risotto agli asparagi e crema di parmigiano, bigoli in salsa di cipolle, acciughe e pane tostato, tomahawk di suino iberico e lo speciale Hamburger APG Family. Per finire in dolcezza una deliziosa crostatina di fragole fatta in casa.