Nuovo Piano di Governo del Territorio di Varese, incontro su ambiente e mobilità

Sabato 20 aprile, dalle 11 alle 13 in Salone Estense, si torna a parlare di Piano di Governo del Territorio. I temi dell’incontro questa volta saranno ambiente e mobilità, argomenti che fanno parte delle linee strategiche del nuovo documento urbanistico presentate alla città lo scorso 27 febbraio.

Sono cinque infatti le tematiche delineate su cui verrà elaborato il nuovo PGT, cinque visioni di sviluppo che vanno dall’ambiente ad una Varese inclusiva per l’abitare e il lavoro. Una città di nuovi turismi e di un sistema culturale diffuso, passando per una Varese città degli sport, della mobilità sostenibile e delle reti di prossimità.

Nell’appuntamento di sabato 20 i cittadini potranno confrontarsi su una Varese sempre più città verde, sostenibile e sui sistemi di mobilità. L’evento vedrà una fase introduttiva da parte degli assessori Andrea Civati e Nicoletta San Martino, e del consigliere Dino De Simone. A seguire i tavoli di lavoro in cui ci sarà spazio per i cittadini presenti per formulare proposte e suggerimenti. L’evento si svolge all’interno della manifestazione Ecorun Varese.