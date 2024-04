Occhio alle truffe, Prealpi Gas Srl ricorda cosa fanno e cosa non fanno gli addetti della società

Prealpi Gas S.r.l., società che gestisce il servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di Busto Arsizio e Gallarate, a seguito di alcune segnalazioni pervenute, ritiene opportuno ricordare ai clienti finali/Utenti che Prealpi Gas NON si occupa di contratti di fornitura di gas metano, pertanto non effettua verifiche a domicilio relativamente ai contratti di fornitura del gas sottoscritti dei clienti finali (aliquote IVA, tariffe, accise, ecc.) né fa sottoscrivere nuovi contratti presso le abitazioni degli stessi.

Prealpi Gas NON chiede denaro: il personale Prealpi Gas che si reca presso le abitazioni dei Clienti finali non richiede direttamente denaro, assegni ecc. I pagamenti di preventivi per la realizzazione e/o spostamenti delle prese di fornitura gas sono da effettuarsi solo ed unicamente tramite bonifico bancario, mentre il pagamento delle bollette di consumo NON rientra tra le attività di competenza di Prealpi Gas.

Prealpi Gas NON effettua controlli post-contatore (caldaie – scaldabagni), con l’eccezione delle verifiche degli impianti interni contestuali agli interventi di Pronto Intervento (fughe gas, interruzione ed irregolarità della fornitura gas) richiesti al Numero Verde 800.25.16.28.

Prealpi Gas, in caso di attività di manutenzione programmata degli impianti di propria competenza (sostituzione contatori, riparazione condotte ecc.) presso le abitazioni degli utenti, opera su appuntamento e durante l’orario lavorativo da lunedì a venerdì, avvisando telefonicamente e/o tramite comunicazioni scritte.

Il personale di Prealpi Gas che si reca presso le abitazioni degli Utenti è sempre riconoscibile dalla divisa con marchio della società e/o tesserino di riconoscimento, che gli stessi Utenti possono chiedere di esibire.

Inoltre, ricordiamo che: il personale delle società esterne che eseguono le letture dei contatori gas per conto di

Prealpi Gas, oltre al proprio tesserino di riconoscimento, è munito di lettera di assegnazione d’incarico di Prealpi Gas che deve esibire su richiesta dell’Utente; Prealpi Gas NON commercializza alcun prodotto e/o apparecchiature ad uso domestico per fughe di gas o comunque legate agli impianti interni di distribuzione del gas metano, né tantomeno collabora attraverso accordi con aziende terze produttori o che commercializzano tali prodotti.

Si invita, pertanto, a diffidare di presunti addetti gas che si dovessero presentare telefonicamente o fisicamente a domicilio come dipendenti Prealpi Gas e/o autorizzati dalla stessa Prealpi Gas ad eseguire le attività sopra citate.

In caso di dubbi, rimane a disposizione dell’Utenza il numero di centralino 0331/304.501 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00), oltre a raccomandare, eventualmente, di effettuare segnalazioni alle Forze dell’Ordine.

In ultimo si rende noto che Prealpi Gas S.r.l., al fine di fornire un canale informativo di immediato supporto al Cliente finale nella ricerca di informazioni riguardanti l’attivazione e gestione della propria fornitura di gas naturale, da alcuni mesi si è dotata di una apposita sezione FAQ&Domande e Risposte (https://prealpigas.it/faq-domande-risposte/), consultabile dalla homepage del sito internet aziendale.

Inoltre, nell’ottica di addivenire a un continuo miglioramento della qualità del proprio servizio, la Società ha inteso implementare un tool attraverso il quale raccogliere l’opinione e il grado di soddisfazione dell’Utenza (Customer Satisfaction) rispetto al servizio reso dalla società (https://prealpigas.it/area-clienti-finali/recensioni-cliente-finale/), accessibile anch’esso dalla homepage del sito internet aziendale.