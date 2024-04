“Antigone, il filo strappato”: a Olgiate Olona il teatro a sostegno del reparto cure palliative di Busto Arsizio

Sabato 13 aprile ad Olgiate Olona il “Teatro area 51” ospita uno spettacolo teatrale a sostegno di “Amici di Rossella”, che affianca il reparto cure palliative dell’ospedale di Busto Arsizio.

In scena ci sarà il GTC, il Gruppo Teatrale Crennese di Gallarate, apprezzata compagnia amatoriale che propone il suo spettacolo 2023, “Antigone – il filo strappato”, piéce che rilegge la tragedia di Sofocle.

“A volte l’amore è molto più forte del dolore. Questo è accaduto a Gianni e Mary Maddaluno che nel 2009 hanno fondato l’associazione “Amici di Rossella”, una onlus a sostegno del reparto cure palliative dell’ospedale di Busto Arsizio, in ricordo di Rossella, la loro figlia, morta giovane, fra amorevoli cure, proprio in quel reparto. Gianni Maddaluno, che nel marzo 2021 ha raggiunto le amate moglie e figlia, resta sempre nei nostri cuori, guida dell’associazione, sognatore generoso ed instancabile. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare ad aiutare l’associazione a far fiorire i suoi sogni, nonostante e oltre il dolore. L’associazione svolge la propria attività a sostegno dell’Unità Complessa di Cure Palliative dell’ospedale di Busto Arsizio (degenza hospice, ambulatorio di terapia del dolore e ospedalizzazione domiciliare). Le donazioni e le contribuzioni volontarie raccolte saranno devolute a supporto delle suddette attività per il raggiungimento degli scopi statutari”.

I biglietti sono disponibili la sera stessa a teatro