Olimpiadi di Parigi, Tamberi ed Errigo portabandiera dell’Italia

Il CONI ha ufficializzato oggi – lunedì 22 aprile – la scelta dei due portabandiera dell’Italia alle prossime Olimpadi, che si terranno a Parigi tra il 26 luglio e l’11 agosto prossimi.

Il Tricolore sarà nelle mani di due atleti che hanno già vinto la medaglia d’oro: si tratta di Gianmarco Tamberi e di Arianna Errigo. Il primo, specialista del salto in alto, ha conquistato il titolo olimpico a Tokyo (nella famosa finale conclusa ex aequo con Barshim); la seconda, fiorettista, ha in bacheca un oro a squadre (Londra 2012) oltre a un argento individuale (sempre a Londra) e un bronzo a squadre a Tokyo.

Tamberi, marchigiano nato a Civitanova e cresciuto a Offagna, ha 31 anni e oltre all’oro olimpico è anche campione mondiale ed europeo in carica dopo aver vinto le rispettive competizioni a Budapest 2023 e Monaco 2022. Il saltatore che gareggia per le Fiamme Oro è anche capitano della Nazionale di atletica leggera e ha un personale di 2,39 risalente al 2016 (anno in cui si infortunò gravemente poco prima dei Giochi di Rio).

È invece lombarda Arianna Errigo, nata a Monza nel 1988 e residente a Muggiò, tesserata per il gruppo sportivo dei Carabinieri. Talento molto precoce, è entrata presto nel ristretto gruppo della nazionale azzurra di fioretto con cui a 24 anni ha vinto le Olimpiadi a Londra insieme a Vezzali, Di Francisca e Salvadori. Nell’individuale fu argento dietro a Di Francisca e davanti a Vezzali battuta in semifinale. Due volte iridata a livello individuale, ha vinto anche otto ori mondiali a squadre. Oltre al fioretto è anche una buona sciabolatrice, anche se a livello internazionale ha ottenuto successi con la prima arma.

Con la designazione comunicata dal presidente del CONI Giovanni Malagò, scherma e atletica leggera si confermano quindi le due discipline con il maggior numero di portabandiera per i Giochi estivi. Nella scherma, prima di Errigo, è toccato a Nedo Nadi, Giulio Gaudini, Edoardo Mangiarotti, Giuseppe Delfino, Giovanna Trillini e Valentina Vezzali. Nell’atletica l’elenco che da oggi comprende Tamberi è formato dai nomi di Ugo Frigerio (due volte), Giovanni Rocca, Abdon Pamich, Sara Simeoni e Pietro Mennea.