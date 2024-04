Oltre 300 bambini a lezione di educazione stradale con la Polizia locale di Saronno

Una mattinata dedicata ai bambini per far conoscere loro meglio le norme stradali. Succede a Saronno dove il Comune ha previsto due giornate dedicate agli studenti della primaria sul tema della sicurezza stradale.

La prima si è svolta nella mattinata di lunedì 29 aprile al parco “Salvo d’Acquisto”, dove tutte le classi quinte delle scuole primarie cittadine, con 310 bambini, sono state accolte dalla polizia locale insieme alle associazioni Fiab Saronno, Pedale Saronnese, l’associazione nazionale Carabinieri e la Protezione civile.

Tra le diverse attività, i giovani studenti si sono potuti cimentare in un percorso protetto in bicicletta, assistiti dagli agenti della polizia locale e in un piccolo workshop per imparare a sostituire la camera d’aria della bicicletta, tenuto da Fiab Saronno.

«C’è stata una bella affluenza oggi – commenta Stefano Giusto, presidente Fiab Saronno Ciclocittà -, Quest’anno insieme al Pedale Saronnese abbiamo già fatto diversi interventi in alcune scuole primarie di Saronno, in cui abbiamo fatto lezioni sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile.Siamo qui perché abbiamo accolto volentieri l’invito della polizia locale e quello che stiamo facendo è insegnare i rudimenti della manutenzione della bicicletta».

Il prossimo incontro è previsto per lunedì 13 maggio sempre al parco “Salvo d’Acquisto”, dove saranno accolte le classi quarte delle primarie cittadine per un evento dedicato all’educazione civica e stradale a cura delle forze dell’ordine, Polizia locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco e della Protezione civile.