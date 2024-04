Oltre il sentiero blu: una settimana di luci, colori e consapevolezza sull’autismo a Busto Arsizio

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Busto Arsizio si trasforma in un palcoscenico di attività, eventi e illuminazioni dedicate, promuovendo una settimana di sensibilizzazione che coinvolge cittadini, scuole e associazioni. L’obiettivo è far emergere e valorizzare le diversità e le peculiarità dell’autismo, trasformando la città in un mare di blu, simbolo internazionale di consapevolezza e comprensione nei confronti di questa condizione.

«L’iniziativa ‘Oltre il Sentiero Blu’ si svolgerà sabato 6 aprile dalle 10.00 alle 17.00 presso il Museo del tessile di Busto Arsizio e sarà un crocevia di inclusione, formazione e divertimento» dichiara l’assessore all’istruzione, Daniela Cinzia Cerana. «Formazione e informazione sono fondamentali per conoscere il tema dell’autismo e i servizi disponibili, ma è essenziale anche non tralasciare i momenti ludici che stimolano riflessioni. La diversità e le particolarità sono un arricchimento per tutti». Il parco sarà allestito con spazi relax, pet therapy, giochi, laboratori e un’area ristoro.

Il progetto “Aut out” mira a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sociale e autonomo dei ragazzi con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, grazie al sostegno di enti e associazioni del Terzo Settore, tra cui Carolina ODV e Aias Busto Arsizio Onlus “A. Tosi”. «Sono in Aias da più di 20 anni e ho una memoria storica di questi processi – afferma Eugenio Mairani, neuropsichiatra infantile dell’Aias di Busto Arsizio -. È essenziale condividere le risorse. La Regione Lombardia sta promuovendo progettualità importanti, spesso poco conosciute, che meritano attenzione. Inoltre, i pediatri dispongono ora di strumenti per valutare i disturbi dello spettro autistico già a 20 mesi».

Oltre alle attività ludiche e formative, è stato organizzato nella mattinata un convegno nella sala conferenze del Museo del tessile, dedicato ai professionisti (e non solo) che lavorano con minori con diagnosi dello spettro autistico, con l’obiettivo di presentare le risorse e i percorsi disponibili sul territorio per un’accoglienza e un’integrazione efficace.

Elena D’Orazio, dell’associazione Triade Sos Autismo, aggiunge: «Le attività previste durante la giornata, in collaborazione con numerose realtà cittadine, spazieranno tra sport, arte e animali. Sarà una giornata di festa, ma anche di maggiore consapevolezza sull’autismo».

«L’obiettivo è valorizzare le diversità e peculiarità – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali, Paola Reguzzoni -. L’autismo è un mondo di colori e comprendere queste diversità richiede l’apprendimento di una nuova lingua. Lo sportello dei servizi sociali gioca un ruolo cruciale in questo processo, permettendo di affrontare il problema con la giusta soluzione».

La settimana dedicata all’autismo a Busto Arsizio si configura quindi come un momento di crescita collettiva, di scambio e di apertura verso un mondo ricco di sfide e opportunità. L’illuminazione blu delle fontane di Piazza Garibaldi e degli edifici comunali, insieme agli addobbi blu nelle scuole, simboleggia l’impegno della città verso l’inclusione e il supporto, illuminando di speranza il cammino di chi vive quotidianamente l’autismo.