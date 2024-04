Oltre un metro d’acqua in un weekend, Pasqua porta tre nuovi record per Lago Maggiore e Ticino

La Pasqua 2024 entrerà negli annali del Lago Maggiore e del Ticino grazie ad una serie di record storici che sono stati battuti grazie alla forte perturbazione che ha interessato l’area.

Il Livello del Lago Maggiore

Sabato sera (30 marzo) il Verbano era stabile ad un’altezza di 120 centimetri sullo zero idrometrico. Poi è iniziata la pioggia e il bacino ha iniziato ad ingrossarsi e a crescere quasi a vista d’occhio, toccando anche picchi di 3 centimetri all’ora. L’apice di questa crescita si è raggiunto poco dopo la mezzanotte del 2 aprile quanto il Lago Maggiore si è attestato a 227,5 centimetri sullo zero, quasi un metro e 10 centimetri più in su rispetto a meno di 3 giorni prima. Si tratta di un record storico per il bacino che ad inizio aprile non era mai arrivato a livelli così alti. Le serie storiche che arrivano fino al 1942 mostrano infatti come precedente livello massimo mai registrato i 175 centimetri del 1981, mezzo metro in meno di oggi.

Questo record è stato determinato da un altro record, quello degli afflussi d’acqua nel Verbano. Durante le piogge di questi giorni si calcola che nel bacino siano entrati fino a 2.800 metri cubi di acqua al secondo e anche questo è valore mai registrato nello stesso periodo in anni passati quando il massimo era stato di 2.200.

Portata record nel Ticino

Se tanta acqua entra, tanta acqua esce. Anche per il Ticino -il fiume che (ri)nasce proprio dal Verbano- infatti questi giorni hanno macinato nuovi record. L’acqua che passa attraverso la Diga della Miorina a Sesto Calende nella mattina di martedì ha toccato quota 1.220 metri cubi di acqua al secondo, un vero record per il periodo. Il picco massimo registrato in passato era di 865.

Una portata che rimarrà elevata ancora per giorni considerando quanta acqua c’è nel Lago Maggiore da far defluire e che non può essere immagazzinata.

Tanta pioggia caduta

Tre record che sono stati determinati sia da un lago ingrossato da una stagione estremamente piovosa ma anche dalla quantità di pioggia caduta nel corso di questi giorni. La rete di sensori di Arpa segnala ad esempio che dalla sera del 30 aprile e fino a Pasquetta a Porto Valtravaglia sono caduti complessivamente 179 millimetri di pioggia, a Laveno Mombello 165 e a Veddasca ben 183.

Pioggia che ha creato qualche problema a Luino con una voragine che si è aperta alle spalle della centrale Enel o sull’altra sponda del bacino con frane e smottamenti che hanno messo in ginocchio parte della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.