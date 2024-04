“Onora il padre e la madre”, l’amore e l’Alzheimer negli scatti di Fabiana Sala

“Hour your father and your mother” è un progetto fotografico-documentaristico durato dieci anni che esplora i temi della malattia, della percezione del tempo e dell’amore

Verrà inaugurata venerdì 19 Aprile, alle ore 17.00 al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese) la mostra “Hour your father and your mother” dell’affermata fotografa varesina Fabiana Sala da poco rientrata dagli Stati Uniti. Si tratta di un progetto personale dedicato al tema dell’Alzheimer che si sviluppa in alcuni delicati scatti in bianco e nero che verranno proposti al pubblico per la prima volta in Italia.

La mostra fotografica sarà ospitata all’ingresso del Museo in un percorso autonomo rispetto alla rassegna in corso dedicata a Bernardino Luini e rimarrà aperta fino al weekend del 26-28 aprile.

«“Onora il padre e la madre” è un progetto fotografico-documentaristico durato dieci anni che esplora i temi della malattia, della percezione del tempo e dell’amore», spiega Fabiana Sala. «La protagonista è mia nonna Maria, prigioniera dell’Alzheimer, malattia che l’ha tenuta chiusa in casa fino alla sua morte; qui è stata accudita in tutto e per tutto da mia madre Lucia. Dopo la comparsa dei primi sintomi, a 70 anni, Maria ha trasformato il suo appartamento in uno spazio sicuro, una gabbia dorata dove si è lentamente arresa al suo destino. Non riuscendo più a interpretare il mondo in modo chiaro la sua percezione del tempo è precipitata in una sorta di limbo».

«Nelle immagini in bianco e nero il rapporto fra madre e figlia sembra invertito e si caratterizza da un amore puro che la fotografa osserva con un misto di perplessità e ammirazione. Un amore disinteressato, straordinario quanto complesso, che può essere un carico pesante da sopportare. Spesso passiamo l’esistenza facendo piani, progetti, aspettando il momento perfetto. E la vita, imprevedibile com’è, di rado segue i nostri piani: mentre siamo impegnati ad aspettare qualcosa il presente ci sfugge dalle mani. È qui che la fotografia diventa la mia cura, l’istante tra il presente e la memoria. Un’ancora che tenta di trattenere i momenti, di tenere le persone vicine a me, per quanto possa essere effimero il nostro controllo sul tempo».

FABIANA SALA

Fabiana Sala, fotografa e designer, lavora fra Milano e New York. Laureata in Comunicazione Visiva presso l’Università Svizzera di Arte e Design (SUPSI) a Lugano; diplomata in Fotogiornalismo e Fotografia Documentaria presso l’International Center of Photography di New York e specializzata in fotografia al Massart (Massachusetts College of Art and Design) di Boston sotto la guida di Rania Matar. Ha collaborato con importanti fotografi (Chris Craymer, Bart Heynen, Jan Davis). Ha partecipato a numerose mostre collettive internazionali ed esposto in diverse gallerie negli Stati Uniti oltre che alla Triennale di Milano. I suoi lavori sono stati pubblicati da riviste fra le quali Vogue, BuzzFeed, Vice, British Journal of Photography. Oggi oltre all’attività fotografica, Fabiana Sala lavora come creative lead e insegna all’ICP di New York.