Openjobmetis, ecco la Napoli dei tre ex. Serve una vittoria per scacciare la paura

La Openjobmetis prova ad affidarsi di nuovo a Masnago per lasciare il promontorio della paura sul quale si è arenata. Domenica 7 aprile palla a due in orario “calcistico”, alle 16,30, dentro all’Itelyum Arena: di fronte a McDermott e compagni ci sarà la GeVi Napoli in un confronto speciale, diverso dagli altri.

Tra gli ospiti, infatti, c’è un gran pezzo della Varese irresistibile dello scorso anno. Anzi, dopo la cessione di Nicolò Virginio alla Juvi Cremona, ci sono più giocatori dell’OJM “di Brase” con la maglia di Napoli che con quella di Varese (i soli Woldetensae e Librizzi, che però è infortunato). A Giovanni De Nicolao e Tariq Owens, approdati in estate sotto al Vesuvio, si è come noto aggiunto anche Markel Brown, cercato da Scola sia a luglio sia a dicembre ma accasato prima in Spagna e poi, appunto alla GeVi.

E proprio l’aggiunta di Brown è stata decisiva per l’inattesa e incredibile vittoria dei partenopei in Coppa Italia a Torino: una cavalcata che ha sorpreso nell’ordine la capolista Brescia, la rivelazione Reggio Emilia e la favorita Milano. Dopo quella scorpacciata di gloria (meritatissima) però, la GeVi è incappata in una serie aperta di quattro sconfitte che ha fatto scivolare il gruppo di Milicic al di fuori della zona playoff.

Motivo per cui – anche stavolta, la Openjobmetis non potrà fare affidamento su avversari appagati o senza particolari obiettivi, bensì contro una rivale che dovrà per forza di cose presentarsi a Masnago con il coltello tra i denti per riattivare la propria corsa. Con un roster che oltre ai tre volti noti presenta giocatori del calibro di Ennis, Pullen, Sokolowski o Zubcic. Insomma, sarà una partita tra motivazioni forti sull’uno e sull’altro fronte, ed ecco che il “sesto uomo” sugli spalti potrebbe davvero provare a spingere Mannion e compagni oltre l’ostacolo. Perché con due punti in più in classifica (domenica sera mancheranno quattro giornate) la salvezza sarebbe davvero vicinissima con addirittura una combinazione per chiudere qui il discorso.

All’andata, tra l’altro, il PalaBarbuto incorniciò una delle tante sconfitte beffarde rimediate dalla squadra di Bialaszewski, che fu autrice di una buona prova ma fallì, con Moretti, il tiro della vittoria a fil di sirena. Uno dei molti rimpianti di cui è disseminato il cammino stagionale di Varese. Che domenica sarà al completo con Gilmore e Okeke (assenti in coppa dove non erano tesserati) e, per l’appunto, senza Virginio chiamato all’esordio in A2 contro un altro giocatore varesino, Matteo Parravicini, in Ferraroni Cremona-HOL Nardò.

DIRETTAVN – La partita della Itelyum Arena sarà raccontata, come di consueto, da VareseNews attraverso un liveblog a disposizione dei lettori fin da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre partita, poi dalle 16 circa il racconto istante per istante di quanto accade al palasport. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.