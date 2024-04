Openjobmetis, trasferta a Scafati per provare a mettersi in salvo

La Campagna di Campania della Openjobmetis è iniziata nel modo giusto, con la netta, debordante, vittoria sulla Gevi Napoli di settimana scorsa. Ora però è tempo di scendere al Sud per affrontare l’altra squadra della regione, la Givova Scafati, in un match (domenica 14, ore 20) che per la squadra di Bialaszewski è ugualmente importante e delicato. Quasi decisivo.

La classifica che trovate a fondo articolo spiega tutto: prima del 27° turno Varese ha quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata da Pesaro e Brindisi contro le quali ha scontri diretti favorevoli. Ma la matematica dice che vincere almeno una partita – delle ultime quattro – è necessario mentre con due successi la sicurezza è garantita. La Carpegna intanto ha battuto (sabato sera) 89-82 Pistoia riavvicinandosi così a -2 ai biancorossi e a Treviso.

La Openjobmetis, insomma, deve pensare a se stessa senza attendere favori dalle altre (nelle ultime giornate, spesso, i risultati a sorpresa abbondano). E deve pensare a sé anche sul campo di Scafati piuttosto che fare la corsa su una Givova che ha mostrato di avere diversi volti. Nelle ultime partite i gialloblu salernitani hanno sofferto parecchio, con un unico successo (su Tortona) nelle sette partite che precedono il match con Varese. Dopo il KO di Cremona coach Boniciolli ha detto di potersi mettere da parte ma poi è stato confermato da un inusuale comunicato stampa con il cronoprogramma settimanale.

Insomma, qualche problema interno da quelle parti non manca, ma c’è anche la possibilità che la squadra si scuota e possa rivelarsi molto insidiosa per la Openjobmetis. Anche perché Scafati è una formazione agli antipodi rispetto a quella di Bialaszewski: alta, pesante e amante dei ritmi lenti a differenza di una Varese che ha nella corsa, nella leggerezza e nell’alto numero di possessi il proprio habitat.

A livello di nomi la lista a disposizione di Boniciolli è senza dubbio di livello: oltre all’ex di turno Alessandro Gentile ci sono Robinson, Henry e Blakes a spingere, Pinkins che è riferimento tanto in attacco quanto a rimbalzo e l’ex virtussino Gamble a presidiare i tabelloni. E ancora, Riccardo Rossato, italiano meno conosciuto di altri ma decisamente incisivo. Contro un tonnellaggio del genere sarà necessario lavorare più del solito in difesa (saranno riproposti quegli accorgimenti visti in altre circostanze?) e a rimbalzo per poter poi correre più spesso il campo.

All’andata vinsero i biancorossi di un sol punto con una delle poche partite da ricordare di Cauley-Stein, due liberi decisivi di Hanlan e l’errore a fil di sirena di Alessandro Gentile cui per poco non riuscì il colpo della vendetta. Speriamo non lo abbia tenuto in serbo per la partita di ritorno.

