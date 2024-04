Openjobmetis Varese – Gevi Napoli, la partita in diretta

Turno interno delicatissimo per la Openjobmetis Varese che attende alla Itelyum Arena (domenica 7 aprile, ore 16,30) la visita della GeVi Napoli, vincitrice della Coppa Italia e forte dei tre ex di turno, Giovanni De Nicolao, Tariq Owens e Markel Brown. I biancorossi di Bialaszewski sono ancora alla ricerca di una vittoria che sarebbe pesantissima in chiave salvezza. La partita sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.