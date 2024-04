Openjobmetis Varese – Nutribullet Treviso, la partita in diretta

Penultimo incontro stagionale per la Openjobmetis, cui manca solo la matematica per raggiungere la salvezza. I biancorossi ospitano domenica 28 aprile (tutte le partite inizieranno alle 18,15) la Nutribullet Treviso dell’ex Frank Vitucci, ancora a caccia della permanenza in LBA. La partita sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.