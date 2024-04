Oreste Battiston cerca il terzo mandato con una squadra rinnovata: ecco la sua lista per Solbiate Arno

Oreste Battiston punta alla terza conferma alla guida dell’amministrazione di Solbiate Arno e lo fa in vista delle imminenti elezioni comunali con una squadra che, se da un lato conferma la lunga tradizione amministrativa solbiatese, dall’altro si è aperta allargando il proprio perimetro.

Una volontà della quale si trova traccia nel simbolo, rinnovato con una grafica che mette al centro le persone, ma anche nella lista con i nomi dei sei nuovi candidati, su tutti l’ex consigliere comunale d’opposizione Alberto Riganti ora pronto a lavorare con Battiston.

«Mi ricandido per la terza volta nella nostra lista “Insieme per Solbiate” nella convinzione che l’esperienza, supportata dalle competenze e conoscenze di tutti gli altri candidati, possa garantire ancora un’amministrazione efficiente e dinamica da un lato, seria e corretta dall’altro – spiega Oreste Battiston -. L’auspicio è quello di dare seguito alle attività già in corso d’opera e proseguire pianificando con serietà e lungimiranza il futuro di Solbiate Arno».

Una squadra fra continuità e rinnovamento

A raccontare il progetto in vista di questa nuova campagna elettorale è proprio il candidato sindaco: «Ho scelto di riproporre la candidatura di sei elementi già in lista nella passata tornata elettorale – racconta Battiston -: sono i quattro assessori uscenti e due consiglieri comunali con comprovata esperienza amministrativa. Questa scelta rappresenta quindi la garanzia della continuità amministrativa e una giusta iniezione di esperienza, competenze e conoscenza del territorio e di tutte le tematiche che lo riguardano. Insieme a loro ci sono sei nuovi candidati, in pari numero tra uomini e donne, tre di loro “under 40”. Tutti loro hanno accettato con entusiasmo la proposta di entrare a fare parte della lista, mossi dal desiderio di dare il proprio contributo all’amministrazione del nostro paese. Il loro inserimento nella lista rappresenta una componente fondamentale in termini di progettualità, lungimiranza e rinnovamento».

Ecco tutti i nomi della lista Insieme per Solbiate

Oltre al candidato sindaco Oreste Battiston i candidati consiglieri comunali della lista sono Aieta Erika, Baldo Ermete, Barbisotti Stefano, Bellingreri Paolo, Carabelli Debora, Carabelli Fabio, Cattini Paolo, Colombo Laura, Ghezzo Maura, Mazzonetto Fabrizio, Riganti Alberto, Villa Manuela.

«È per noi fondamentale avvicinare i cittadini alle scelte amministrative, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva, affinché possano interpretare al meglio le nostre intenzioni e contribuire al miglioramento di tutti quei servizi che nascono per supportare e agevolare la comunità tutta – spiega Battiston -. Per questo motivo perseguiremo i nostri obiettivi seguendo un unico principio: essere in sintonia con il sentire comune. Presenteremo progetti che consentano la partecipazione di tutti alla vita sociale e culturale del nostro paese. In continuità con le scelte fatte nel recente passato, avremo particolare attenzione per tutte le attività che mirano ad offrire un reale sostegno a tutte le famiglie con particolare attenzione alle persone più anziane, ai minori e ai giovani dalla cui formazione e crescita dipenderà il futuro del nostro paese».