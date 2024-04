Si sono conclusi nelle scorse settimane a Milano e Monza i Campionati Regionali di Categoria in vasca corta, un appuntamento che ha visto la partecipazione dei migliori atleti della Lombardia. Per la società Rari Nantes Saronno sono state 83 le gare individuali e 12 le staffette in cui gli atleti saronnesi si sono qualificati.

Galleria fotografica Ottime prestazioni per la Rari Nantes Saronno ai Campionati regionali di Categoria 4 di 7

Le soddisfazioni si spalmano su entrambi i weekend di gare. Accompagnati dal direttore tecnico Leonardo Sanesi e dall’allenatore Fabio Scardilli, gli atleti saronnesi hanno vinto 9 medaglie e ottenuto 15 pass per i Criteria nazionali di Riccione.

Ecco le medaglie: Fabrizio Fuscaldo anno 2009 categoria Ragazzi 3^ 50 stile libero, 3^ 100 stile libero, 2^ 100 dorso, 3^100 farfalla; Eleni Moia anno 2008 categoria Junior 100 farfalla 1^, 200 farfalla 2^; Tommaso Porcu anno 2008 categoria Ragazzi 200 rana 3°; Claudia Varisco anno 2002 categoria Senior 50 dorso 3^, 50 stile libero 2^.