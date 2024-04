Otto anni di Area Giovani e primo anno nella nuova sede a Castellanza: “12 mesi di grande vitalità”

Area Giovani celebra il suo ottavo anniversario, coincidente con l’anno esatto dall’inaugurazione della nuova sede avvenuta nell’aprile 2023. È stato un anno di grande attività per l’associazione di giovani castellanzesi da sempre protagonista sul territorio, in questi 12 mesi ha lavorato instancabilmente per sfruttare appieno le potenzialità della sede, tanto desiderata e voluta dai giovani, cercando di renderla un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

Tra le iniziative più significative, spicca il format “Ape Cultura”, una serie di incontri svolti al sabato pomeriggio presso la sede di via Vittorio Veneto, durante i quali si è riflettuto su temi di interesse giovanile, concludendo con un piacevole aperitivo in compagnia dei relatori.

Inoltre, grazie al bando “Ready to play” e alla preziosa collaborazione con il “Circolo dei Lettori di via Cavour”, è stato ideato e realizzato il progetto “In Viaggio tra Saperi e Sapori”. Si tratta di un trittico di incontri sull’arte culinaria e il suo impatto sulla salute e sull’ambiente, tenuti proprio presso la sede di Area Giovani. Il successo di queste serate è stato straordinario, con la sede di Via Vittorio Veneto sempre affollata durante le tre serate di riflessione sulla stagionalità, la trasformazione e l’analisi dietro le quinte dell’agroalimentare.

La conclusione del trittico è avvenuta proprio in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario di Area Giovani, con la partecipazione di Fabio Ponti, componente del comitato esecutivo di Slow Food Lombardia, il quale ha presentato la formaggella del Luinese e il formaggio Capracanta. Inoltre, è intervenuto Marco Visconti, Presidente dell’Associazione Vini Varesini e produttore locale, il quale ha proposto la degustazione di due vini rossi abbinati alla degustazione dei formaggi.

Queste serate sono state non solo interessanti e stimolanti, ma hanno anche mostrato un occhio attento al territorio e alle sue peculiarità, offrendo esperienze di degustazione per arricchire ulteriormente l’esperienza dei partecipanti.

Tanti i messaggi di saluto e auguri arrivati da numerosi importanti esponenti della politica locale, regionale e nazionale ma anche da personalità dello sport e dell’associazionismo che hanno collaborato nelle numerose iniziative lanciate in questi 8 anni. Tra questi ci sono quelli della deputata Maria Chiara Gadda, dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri, del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, del deputato Gian Antonio Girelli e dei consiglieri regionali Samuele Astuti ed Emanuele Monti ma anche da Daniele Cassioli, monsignor Franco Agnesi. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha mandato una lettera ai ragazzi di Area Giovani in cui li ha spronati: «I giovani devono essere i primi a dare l’esempio, devono mostrare agli adulti che il futuro appartiene a chi ha il coraggio delle proprie idee e di lottare per esse» – scrive.

Così ha commentato questo traguardo Luca Signorini, presidente in carica: «Ogni anniversario ci ricorda quanto abbiamo imparato e quanto possiamo ancora crescere, puntando sempre più in alto verso nuovi traguardi. Grazie a chi mi ha preceduto e ai fondatori che hanno reso possibile tutto questo». Aggiunge Alessio Gasparoli, presidente onorario: «Oggi, mentre celebriamo questo momento di gioia e di ricordo di ciò che abbiamo realizzato, non possiamo dimenticare di riconoscere il valore e l’importanza del sostegno di coloro che, purtroppo, non sono più tra noi. Achille, Enrico, Francesco, Marisa, Mauro, Michele e, recentemente, Maurizio rimangono vivi nei nostri cuori e nelle nostre memorie, poiché con il loro incoraggiamento e la loro vicinanza hanno contribuito al successo di Area Giovani. Rivolti con lo sguardo al futuro, ci impegniamo a onorare il loro ricordo e a perseguire con ancora più convinzione gli obiettivi e i progetti che abbiamo in programma».