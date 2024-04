Otto varesotti agli Europei di Szeged: Cesarini si sposta sul quattro senior

Tanti varesini in barca, molte conferme e una novità piuttosto appariscente negli equipaggi dell’Italia che gareggeranno ai Campionati Europei assoluti di canottaggio sulle acque di Szeged, in Ungheria (25-28 aprile).

La novità riguarda l’olimpionica di casa nostra, Federica Cesarini: il direttore tecnico Franco Cattaneo sposterà per l’occasione l’atleta di Bardello sul quattro di coppia senior, varando un doppio leggero formato da Valentina Rodini, e dalla torinese Silvia Crosio che aveva affiancato Cesarini in assenza dell’atleta di Cremona. Esperimenti che seguono la prova di coppa del mondo di Varese in cui Cesarini-Rodini avevano ottenuto l’argento in volata proprio su Italia2 di Crosio-Buttignon (che hanno qualificato il doppio seniore per i Cinque Cerchi). Lo staff azzurro vuole, probabilmente, provare una serie di soluzioni su più barche in vista delle regate di qualificazione olimpica in programma a Lucerna (nel canottaggio si qualifica la barca e non i singoli atleti ndr). Vedremo se, con i pochi giorni di allenamento a equipaggi mischiati, uscirà qualche sorpresa in positivo.

DIRECTION PARIS – Non ci sono invece novità di rilievo per gli altri varesini convocati per Szeged, dai quali si attendono prove importanti. Partiamo da quelli che hanno già prenotato un posto ai Giochi: il daveriese Gabriel Soares sarà sul doppio leggero insieme a Stefano Oppo su una “barca garanzia” anche per Parigi. Idem per Nicolò Carucci, “star” della Canottieri Gavirate, che affinerà la preparazione sul quattro di coppia sempre con Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. E anche Giovanni Codato (nato a Saronno e tesserato a Gavirate) gareggerà agli europei insieme a Davide Comini, entrambi delle Fiamme Oro, sul due senza. (foto in alto: Canottaggio.org)

DA SZEGED A LUCERNA – Da Gavirate partono per l’Ungheria per l’assalto continentale altri atleti che promettono di dare battaglia. In campo maschile c’è Nicholas Kohl che, dopo l’oro in coppa a Varese, punta a un altro podio sul quattro senza insieme a Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino. Un gruppo che può legittimamente sognare Parigi.

Più complicata la missione dell’otto femminile sul quale prendono posto Linda De Filippis e Alice Codato, entrambe portacolori della Canottieri Gavirate. L’ammiraglia “rosa” ha fatto benissimo in Coppa alla Schiranna (oro) ed è un barca in crescita, ma in Ungheria ci saranno tutte le grandi del remo europeo. Con De Filippis e Codato ci saranno Giorgia Pelacchi, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca e il timoniere Emanuele Capponi.

Resta l’ennesimo, grande dato numerico per la provincia dei Sette Laghi: in tutto i varesini (di nascita o adozione) sono otto su 45 convocati, compreso l’angerese Davide Verità che sarà riserva del settore senior maschile.

VARESINI AGLI EUROPEI

Otto femminile

Linda Defilippis, Alice Codato.

Quattro di coppia femminile

Federica Cesarini

Due senza maschile

Giovanni Codato

Quattro senza maschile

Nicholas Kohl

Quattro di coppia maschile

Nicolò Carucci

Doppio PL Maschile

Gabriel Soares

Riserva

Davide Verità