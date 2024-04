Paolo Picchio incontra gli studenti dello Zappa di Saronno, una riflessione sul cyberbullismo

Nuovo per gli studenti dell’istituto tecnico Gino Zappa di Saronno. Le classi seconde hanno recentemente incontrato nell’aula magna il dottor Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina, nata per aiutare i ragazzi che si fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole.

Gli alunni, estremamente coinvolti e partecipi, hanno potuto ascoltare la testimonianza commuovente di un padre che nel 2013 ha perso la figlia quattordicenne, morta suicida a causa di un drammatico caso di cyberbullismo.

L’incontro è stato poi concluso da un formatore dell’associazione che ha approfondito le problematiche e le caratteristiche dei nuovi social network usati dagli adolescenti di oggi.