Parcheggi per autobus al Keynes, la Provincia fa ripartire il progetto e trova i soldi

L’istituto scolastico Keynes avrà i parcheggi per gli autobus e Gazzada Schianno la rotonda tanto attesa. Li realizzerà la Provincia di Varese grazie ad una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 chiudendo così una vicenda rimasta in sospeso da ottobre 2023, quando Gazzada Schianno aveva deciso di non partecipare alla realizzazione del progetto “per via – aveva spiegato il sindaco Trevisan -dei tempi stretti del cronoprogramma” (qui l’articolo).

La vicenda

Per porre rimedio ai problemi viabilistici della provinciale 57 congestionata dal traffico negli orari di uscita ed entrata da scuola, il Comune di Gazzada Schianno (dove ha base la scuola), il Comune di Morazzone e la Provincia di Varese avevano raggiunto l’intesa su un intervento che prevedeva la realizzazione di un parcheggio interno più ampio e di stalli di sosta per permettere l’ingresso a scuola dei ragazzi in completa sicurezza.

Tutto l’intervento, ritenuto strategico dalla Provincia oltre che dai comuni e dalla scuola, aveva anche ottenuto i finanziamenti attraverso uno stanziamento da 751mila euro previsti dal bando “Comuni Attivi” della Provincia.

Questo fino a quando l’amministrazione di Gazzada Schianno non ha però cambiato idea comunicando la rinuncia al finanziamento per dubbi sulla capacità gestionale e contabile dell’intera operazione. A quel punto il progetto si arenò.

Ora la Provincia nelle “Variazioni al Bilancio di previsione” ha inserito diversi progetti e proposte di intervento, in particolare per il settore viabilità, che verranno realizzati impiegando principalmente finanziamenti provenienti da Regione Lombardia.

Con Decreto Regionale 1916/2024 è stato assegnato a Provincia di Varese un importo di 3.595.500 euro che verrà utilizzato per costruire nuove opere e riqualificarne alcune già esistenti.

Il primo intervento sarà proprio sulla strada provinciale 57 con la realizzazione della rotatoria nel Comune di Gazzada e di stalli di sosta autobus, per un importo complessivo di 1.350.000 euro. Il Comune di Gazzada e quello di Morazzone non dovranno preoccuparsi della realizzazione del progetto né aprire le proprie casse. Tutto è affidato a Villa Recalcati .