Parentesi fredda, giù le temperature, torna la pioggia

Il peggioramento sarà temporaneo, e porta la firma di una perturbazione di origine atlantica. Ma ci sarà. Ed è importante per due fattori. Il primo perché, dopo le piogge di Pasqua che hanno provocato smottamenti e frane, sarà opportuno tornare a sorvegliare i punti delicati del territorio già provati dalle precipitazioni abbondanti. Secondo perché in caso di piogge diffuse ma non forti, l’acqua che arriverà sarà un’ulteriore barriera alla siccità con cui da anni oramai, a causa dei cambiamenti climatici, dobbiamo fare i conti. Noi, terra di laghi e fiumi che solo un paio d’anni fa però rimasero a secco (e in il torrente dietro casa, ma il Po).

Dunque il tempo terrà ancor per lunedì ma si guasterà in serata con l’arrivo di un fronte nuvoloso che porterà piogge per martedì che sarà “molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in particolare sui rilievi, al mattino perlopiù su Piemonte e Lombardia occidentale e in successiva estensione. Limite neve attorno a 1500m. Temperature massime in diminuzione“. Mercoledì sempre secondo il centro geofisico prealpino di Varese “al mattino residua nuvolosità e ultime piogge, specialmente all’est. Via via apertura di schiarite irregolari sotto rinforzi di vento settentrionale“. Giovedì 11 tempo nuovamente soleggiato con aumento delle temperature.

Quest’ultimo argomento, appunto la colonnina di mercurio, riguarderà un sensibile abbassamento fra lunedì e martedì con massime che martedì si fermeranno a 16 gradi e zero termico in calo verso 1800m.