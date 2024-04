Parigi 2024, la legnanese Benedetta Sartori tra le prime Azzurre di Velasco

La legnanese Benedetta Sartori, giocatrice Uyba, è stata selezionata da Julio Velasco per il primo ritiro della Nazionale Italiana di volley femminile in previsione delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Per il primo collegiale il commissario tecnico ha convocato sedici atlete che hanno concluso l’attività di club. Si aggiungeranno progressivamente altre giocatrici che termineranno gli impegni con le rispettive squadre. Le azzurre non hanno ancora in tasca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi e dovranno guadagnarselo nei prossimi due mesi.

Svezzata nella Focol Legnano, Sartori è stata tra le migliori giocatrici più forti della Uyba Volley Busto Arsizio nella stagione 2023-24. Centrale, ha totalizzato 223 punti in 87 set disputati. Ha collezionato 16 ace, 54 muri con il 50% di attacchi vincenti. È inoltre già stata convocata per la Volley National Ligue, prestigioso trampolino di lancio. Anno 2001, è sicuramente una giovane promessa che potrà ritagliarsi uno spazio da protagonista nella pallavolo nazionale. È già stata confermata nel roster della Uyba per la stagione 2024-25.

LA CARRIERA

Nata a Milano e avviata al volley nella Focol Legnano, Sartori era poi passata in viale Gabardi per completare la trafila giovanile e muovere i primi passi da senior con la squadra iscritta alla B2. A Busto si mise in luce anche in chiave azzurra tanto da venire prima convocata in nazionale giovanile e quindi partecipare agli Europei Under 19 coronati con la medaglia d’oro. Di quella squadra facevano parte anche Loveth Omoruyi e Valeria Battista.

Sono state convocate da Velasco altre due giocatori Uyba, Martina Bracchi e Rebecca Piva