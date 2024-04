Partecipazione di Collettiva Varese al 25 Aprile di Anpi ad Azzate: “Una risposta al clima di intimidazione”

Un invito a scendere in tutte le piazze per testimoniare il proprio essere antifascisti. È quello che Collettiva Varese ha fatto a pochi giorni dal 25 Aprile.

“Quest’anno abbiamo deciso come Collettiva di partecipare al momento celebrativo del 25 aprile promosso dal Comune di Azzate e dalla relativa sezione ANPI – si legge in un comunicato- Questo perché qui ha sede il gruppo neonazista responsabile dei vergognosi saluti romani in Comune a Varese e del clima di intimidazione del 25 aprile scorso“.

“Sappiamo che un presidio non può essere l’unica risposta al clima di generale impunità in cui i vari gruppi neonazisti e neofascisti operano da anni, ma crediamo in un antifascismo che sia pratica quotidiana e vogliamo supportare chi in questi anni ha continuato a lavorare per rendere concreti i valori della Resistenza e dell’antifascismo, nonostante continui attacchi e provocazioni. Invitiamo tutti a scendere nelle piazze del 25 aprile e occuparle in maniera collettiva, libera e costituzionale”

“Per chi vorrà unirsi a noi, l’appuntamento è ad Azzate alle 10.30 presso la Scuola Primaria in via Roma 17, o alle 11.15 presso la sede del Comune in via Benizzi Castellani 1″.