Pellicini sulla stato dell’ufficio tecnico a Luino: “C’è grande preoccupazione”

Lo stato attuale dell’ufficio tecnico è oggetto di un’interrogazione depositata recentemente dal consigliere di minoranza e deputato Andrea Pellicini presso Palazzo Serbelloni. Un’interrogazione che verrà presentata durante il prossimo consiglio comunale, in cui vengono esposte alcune criticità in tema.

«Ci viene riferito – dice l’ex sindaco luinese – che gli appuntamenti presso l’ufficio tecnico, richiesti da ingegneri, architetti e geometri, vengono fissati ad almeno due mesi dalla richiesta, tempi lunghissimi che compromettono la qualità del lavoro dei professionisti e i legittimi interessi dei loro committenti affinché le opere di edilizia privata si possano realizzare senza eccessivi ritardi. La situazione appare di gravità assoluta».

«Risulta, tra l’altro, ancora non coperta, nell’ambito della pianta organica comunale, la posizione di dirigente dell’area tecnica, mai più assegnata dopo il trasferimento volontario ad altra sede dell’arch. Stefano Introini» continua Pellicini, esprimendo «preoccupazione per la situazione in cui versa l’ufficio tecnico comunale» e chiedendo, dunque, quale sia l’attuale organizzazione e la dotazione di personale del servizio edilizia privata e se la giunta comunale abbia in proposito di dotare l’ufficio tecnico di un dirigente responsabile come previsto dalla pianta organica del Comune.