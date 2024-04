Per la fine del Ramadan a Varese attese 700 persone al campo del Vivirolo

Si prevede una grande celebrazione al Vivirolo con l’arrivo di 700 persone per la festa di conclusione del Ramadan, che tradizionalmente si celebra nel campo sportivo in zona Belforte a Varese.

La cerimonia inizierà alle 8.30 del 10 aprile, un momento di preghiera seguito da un ristoro conviviale con panini e grigliate. L’evento si concluderà entro le 11, segnando la fine di un mese di digiuno e riflessione per la comunità varesina, che ha il suo centro culturale e di preghiera in via Giusti, una via laterale di viale Borri, dove si sono tenute per tutto il mese le preghiere serali durante il ramadan.