Una piazza che perde il suo aspetto di semplice parcheggio per diventare un luogo di aggregazione.

Galleria fotografica Piazza Corvi a Biandronno ha cambiato volto. Porotti: “Era un’area degradata. Ora facciamola vivere” 4 di 10

È stata inaugurata questo pomeriggio, sabato 6 aprile, piazza Corvi a Cassinetta di Biandronno. Annunciato alla popolazione un anno fa con un’assemblea pubblica e costato quasi mezzo milione di euro, l’intervento di rigenerazione urbana è stato tenuto a battesimo dal sindaco di Biandronno Massimo Porotti affiancato dalla sua squadra pronta al secondo mandato in vista delle elezioni di giugno. Tra le autorità presenti il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Presidente della Provincia Marco Magrini. Hanno partecipato alla cerimonia anche i leghisti Stefano Candiani deputato ed Emanuele Monti consigliere regionale.

Molti anche i sindaci del territorio venuti per condividere il risultato raggiunto dal sindaco Porotti che ha ringraziato tutta la squadra a partire dal vicesindaco Maestroni, fino all’ufficio tecnico senza dimenticare i tanti volontari e i residenti della zona che hanno dovuto pazientare qualche mese in più del previsto a causa degli “inevitabili” imprevisti. “Un’opera attesa da tanto tempo – ha commentato Porotti – Ora facciamola vivere”.”

La nuova piazza ha una zona pedonale pavimentata, una verde piantumata e una destinata a parcheggi: « Il tutto al servizio delle attività commerciali e dei fruitori della nuova piazza come punto di ritrovo e aggregazione» nelle intenzioni degli amministratori.

Nel breve saluto il Ministro Giorgetti ha ricordato l’importanza dell’opera che inevitabilmente ha comportato qualche critica ma che rimarrà per sempre nella storia della comunità: “Arrivando mi sono chiesto dove potessi parcheggiare, dato che mi ricordato di una piazza che fungeva soprattutto da punto di sosta. Però voglio dare merito a chi ha progettato perché ha valorizzato la pianta che sta al centro. In tanti anni non ‘avevo mai notata”.

Il recupero della piazza è stato contestato da Pietro Parola che a giugno contenderà il posto di primo cittadino a Porotti. Quattro le principali criticità secondo Parola: la Viabilità perché la riqualificazione ha posto poca attenzione al contesto viabilistico, trascurando le criticità di un’area trafficata; la mancanza di aree di carico e scarico: difficoltà per i commercianti e le attività produttive prospicienti la piazza; pochi parcheggi: la riqualificazione non ha previsto un adeguato dimensionamento dei posti auto, oltre al ritardo nei lavori: il completamento è avvenuto con 4 mesi di ritardo rispetto alle dichiarazioni pubblicate poco prima dell’avvio del cantiere.

Ora l’amministrazione si concentra sui lavori alla Strencia dell’imbarcadero nella zona del trampolino, la riqualificazione della sponda del lago il cui progetto esecutivo, già approvato, prevede un spesa di poco meno di un milione di euro. La giunta Porotti ha deciso di suddividere l’intervento in due lotti: «al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità».

Il primo intervento riguarda gli edifici mentre il secondo le strade e relative opere complementari.