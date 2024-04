Pieno sempre più caro, i carburanti di nuovo alle stelle

Prezzi dei carburanti sorvegliati speciali dopo l’aumento degli ultimi giorni che ha portato nuovamente a sfiorare in alcuni distributori, i 2 euro al litro. Il prezzo medio per la benzina nella giornata del 9 aprile, in Lombardia è di 1.906 mentre è di 1.812 quello del gasolio, con punte che superano i 2 euro in alcune stazioni autostradali. Qui i dati del Ministero

I prezzi dei carburanti sono influenzati da diverse variabili, in particolare l’aumento delle materie prime, come il greggio che ha toccato i 90 dollari al barile, con un aumento del 20% rispetto ai minimi di dicembre. Restano tuttavia da considerare anche altri fattori come la situazione geopolitica che influenza le dinamiche economiche e finanziarie internazionali e la tassazione che incide sul prezzo finale dei carburanti che, come è noto, nel nostro paese è tra le più elevate.

Da definire sarà invece l’andamento dei prezzi, alla luce del possibile incremento della domanda che tradizionalmente si accompagna all’arrivo dei mesi estivi. Quello che è evidente è che il costo di benzina e gasolio è tornato a un picco dopo circa sei mesi in cui i livelli sembravano essersi stabilizzati: secondo le ultime stime del Codacons, un pieno di benzina al self oggi costa 7,3 euro in più rispetto all’inizio dell’anno mentre il rincaro per il gasolio ammonta al 5%.