Pierfrancesco Buchi nominato Ufficiale dell’Ordine dal presidente Mattarella

Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Sergio Mattarella. Il decreto è del 27 dicembre 2023, ma solo il 9 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sua Eccellenza il Prefetto di Varese dott. Salvatore Pasquariello ha formalmente comunicato a Buchi la nomina in questi giorni che, con i suoi 44 anni, è tra i più giovani in Italia a cui è stata conferita l’alta onorificenza, a distanza di pochi anni dal 2018 quando fu nominato Cavaliere dallo stesso Mattarella.

Questo importante, quanto prestigioso, riconoscimento per l’impegno costante a Luino, nella Comunità territoriale e come guida della CRI di Luino e Valli è denso di significato per la sua storia personale e, simbolicamente, per tante donne e uomini che dedicano con lui passione e dedizione al volontariato e all’attenzione verso il prossimo. La Croce Rossa territoriale esprime le congratulazioni al suo Presidente per la benemerenza ricevuta.