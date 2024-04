Pietro Riganti vince la prima fase del tricolore Nord Ovest

Splendida affermazione di Pietro Riganti nella seconda prova selettiva del Campionato Italiano Junior di Motocross. Il pilota del Motoclub Gorlese ha dominato le due manche previste sulla pista di Chiusdino – in provincia di Siena – nella classe 85 Junior.

Il pilota cresciuto nel vivaio del ManettaTeam, su una Husqvarna supportata in pista da AeffeMoto, si è così aggiudicato la prima parte del campionato tricolore destinata ai piloti della zona Nord Ovest. Pietro aveva infatti già vinto la tappa di Cremona disputata (in una sola manche per il maltempo) nello scorso mese di marzo.

A Chiusdino la squadra giovanile condotta da Martino Bianchi era presente con altri due piloti: buona prestazione per Cesare Spaggiari nella classe 65 Cadetti, quinto assoluto e di Campionato. Più in difficoltà invece Federico Volpe, reduce da un forte stato influenzale, settimo dopo questa seconda semifinale.

Ora una parte del Manetta Team sarà impegnato il 1° Maggio sulla pista di Bosisio Parini per la prima prova del Trofeo Barzaghi, meteo permettendo visto che le previsioni appaiono piuttosto inclementi.