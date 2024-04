Pietro Vanzulli e la sua squadra anticipano i temi del programma di “Tradate Futura” a Villa Truffini

Aperitivo e programma elettorale a Villa Truffini per il candidato sindaco Pietro Vanzulli e alcuni esponenti d ella lista civica “Tradate futura”, che sabato hanno incontrato cittadini e simpatizzanti per un momento conviviale a Villa Truffini.

L’iniziativa, molto partecipata, ha visto la presenza di numerose persone, tra cui giovani e famiglie, esponenti dell’associazionismo e delle altre liste che sostengono la candidatura di Vanzulli (il Partito democratico e Partecipare Sempre). C’erano il segretario cittadino del Pd Marco Viscardi, l’ex sindaco Laura Cavalotti di Partecipare Sempre, il segretario provinciale del Pd Alice Bernardoni, il referente provinciale del Movimento 5 Stelle Francesca Bonoldi, e Mario Santoro, segretario della locale sezione dello Spi, il sindacato pensionati della Cgil.

Nell’ambito del dibattito sulle prossime elezioni amministrative, l’avvocato Vanzulli ha accennato a qualche tema del programma che verrà ufficializzato a breve, come la valorizzazione dell’ingente patrimonio immobiliare comunale per ricavare spazi di aggregazione a favore della cittadinanza (aule studio, spazi di co-working e per gli enti del terzo settore) e interventi (servizio di pre-scuola, parco inclusivo e ludoteca) finalizzati a rendere la città più moderna e accogliente, soprattutto a vantaggio di bambini, ragazzi e soggetti fragili.

Sono stati con l’occasione presentati al pubblico alcuni dei componenti di Tradate Futura: Marco Emilio Boga, social media manager e studente della Holden attivo nel panorama culturale tradatese; il biotecnologo e testimonial della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica Davide Valier; l’avvocato specializzato in diritto del lavoro Chiara Lago; la psicologa responsabile di servizi educativi per l’infanzia Francesca Sarti; la professoressa Marta Uslenghi; Elisa Carnelli, regista teatrale, docente e fondatrice della compagnia di teatro in carcere Oblò onlus – Liberi dentro; Alessandro Caruso, architetto esperto in design, riqualificazioni edilizie e progettazione di spazi di aggregazione collettiva e commerciali; Sergio Russo esperto in progettazione architettonica, ristrutturazione, ampliamento, architettura d’interni e arredamento; il grafico ed esperto di stampa digitale Matteo Angaroni, presidente del festival Cortisonici e membro dell’associazione cinematografica Filmstudio90, e Marisa Splendore, ex direttrice di una scuola di lingue con numerose esperienze lavorative anche all’estero nonché guardia ecologica volontaria.

Tutti hanno spiegato le ragioni del loro impegno e manifestato il desiderio di mettere le proprie competenze al servizio della comunità tradatese.

Della lista civica Tradate Futura farà parte anche lo scrittore ed ex docente Roberto Pavanello, collaboratore, in passato, di numerosi centri di ricerca della città di Milano (come la cattedra di “Storia del Teatro e dello Spettacolo” dell’Università Cattolica, l’IRRE Lombardia e il Centro Culturale S. Fedele), attivo nell’ambito del volontariato cittadino.

Sono state illustrate, a chiusura della serata, le ulteriori iniziative che, nel corso del mese di aprile e in preparazione della consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno, verranno organizzate da Tradate Futura negli spazi cittadini. Prima fra queste, l’evento “Bolle in libertà”, spettacolo di bolle di sapone a cura dell’attrice teatrale e artista La Pettirossa, che si terrà sabato 13 aprile al Parco Commerciale Centradate, per il divertimento dei più piccini e non solo.