Pioggia di medaglie per la Polha agli Europei di nuoto paralimpico

Grandi successi per l’Italia ai campionati europei di nuoto paralimpico che si sono svolti a Funchal, in Portogallo. La squadra azzurra ha vinto il medagliere infilando la bellezza di 26 ori, 21 argenti e 16 bronzi, dimostrandosi una volta di più al vertice del movimento natatorio del continente.

E una grande fetta di queste medaglie sono state conquistate dalla Polha di Varese, presente con 7 atleti (purtroppo Arjola Trimi non ha potuto partecipare) e i 3 tecnici Max Tosini, Micaela Biava e Alberto Busato.

I due alfieri sono stati Simone Barlaam e Alberto Amodeo, ma tutti i portacolori della Polha hanno ottenuto ottimi risultati, dalla malnatese Arianna Talamona ad Alessia Berra e Giulia Terzi, in vasca dopo essere diventata mamma da poco. Ottime prestazioni per l’esordiente Federico Cristiani, mentre il veterano Federico Morlacchi ha sfiorato il podio.

Queste le medaglie conquistate dalla Polha:

GIORNO UNO:

Alberto Amodeo ORO nei 400 stile libero S8

Alessia Berra BRONZO nei 100 farfalla S12

Arianna Talamona BRONZO nei 100 dorso S6

GIORNO DUE:

Federico Cristiani ARGENTO nei 100 stile libero S4

Arianna Talamona e Federico Cristia ARGENTO nella staffetta 4X50 mista 20 punti

GIORNO TRE:

Alberto Amodeo ORO nei 100 farfalla S8

Simone Barlaam ORO nei 100 farfalla S9

GIORNO QUATTRO:

Alessia Berra ARGENTO nei 100 rana SB12

GIORNO CINQUE:

Simone Barlaam ORO nei 100 stile libero S9

Arianna Talamona ARGENTO nei 100 rana SB5

Alessia Berra ARGENTO nei 100 stile libero S12

GIORNO SEI:

nessuna medaglia per la Polha

GIORNO SETTE:

Giulia Terzi BRONZO nei 100 stile libero

Simone Barlaam ORO nei 100 stile libero S9

ORO Staffetta 4×100 mista mista con Simone Barlaam