Più di 21 Odv ed Officina Onirica presentano a Cassano lo spettacolo teatrale “Pinocchio”

Più di 21 odv, l’associazione dei familiari di persone con Sindrome di Down, per celebrare i venti anni dalla fondazione, in collaborazione con l’Atelier di Arte Terapia Officina Onirica, di Laura Saporiti e Alberto Ponti, dopo aver inaugurato la mostra su “Pinocchio” sono lieti di presentare il loro spettacolo teatrale che si terrà sabato 4 maggio 2024, al Teatro Auditorio di Cassano Magnago alle ore 21.00.

Già durante l’apertura dell’esposizione i presenti hanno potuto visionare i risultati del percorso creativo, durato sei anni, che ha portato i ragazzi dell’associazione a realizzare le sculture, vere e proprie opere artistiche, che comporranno la scenografia dello spettacolo teatrale “Le avventure di Pinocchio… tra monellerie e disobbedienza”.

La rappresentazione, patrocinata dal Comune, sarà un libero adattamento della celebre fiaba di Pinocchio e delle musiche che, Fiorenzo Carpi, scrisse per l’omonimo sceneggiato girato da Luigi Comencini nel 1972.

I temi musicali sono stati sviluppati dai manoscritti originali di Fiorenzo Carpi, si è composta così una suite per un peculiare insieme di strumenti che ha compreso l’armonizzazione con l’innesto di testi recitati.

Le trascrizioni musicali sono un adattamento di Marco Bertona dei Leitmotiv della colonna sonora di Fiorenzo Carpi, per un ensemble da camera che prevede cinque esecutori polistrumentisti e un direttore, tutti disponibili a interagire con “pinocchiesca” insubordinazione, poiché “se la capacità di disobbedire ha segnato l’inizio della storia umana, può darsi benissimo che l’ubbidienza ne provochi la fine” (E. Fromm).

“A questo Pinocchio, burattino senza fili, si è voluto rendere omaggio con una narrazione, tessuta in una decina di quadri in cui alla musica si alternano testi recitati, sottolineati, dialogati o interrotti dalla presenza di un mimo. Vi appaiono tutti i momenti e i personaggi più suggestivi e memorabili della vicenda di Pinocchio, affiancati anche a testi di altra origine che approfondiscono, in poesia o in prosa, le stesse tematiche proposte dal testo di Collodi”.

Il maestro concertatore e direttore è Paolo Castagnone

Ideatore del progetto e flauti, Giona Saporiti.

Violino, Daniela Zanoletti

Clarinetto, Carlo Dell’Acqua

Violoncello, Guido Parma

Clavicembalo, Claudia Barocco

Mimo, Luca Napodano

Regia e drammaturgia, Elisa Carnelli.

Il costo del biglietto è di 15,00 € e sarà possibile acquistarli, come prevendita, presso le seguenti attività commerciali di Cassano Magnago site in via IV novembre:

Edicola Paper Moon n°23

Fiorista Locatelli n°39

Officina Onirica n° 22

«Vogliamo invitare tutti i cassanesi e i cittadini dei comuni limitrofi a presenziare allo spettacolo per ammirare le opere d’arte, realizzate dei Ragazzi e dalle Ragazze con sindrome di down, che comporranno l’allestimento e che accompagneranno gli spettatori nel processo realizzativo degli artisti, mostrando il loro stile particolare e unico» dicono il prof. Alberto Ponti a la dott.ssa Laura Saporiti.

«Il progetto intende sostenere una particolare visione estetica, per favorire e mettere in pratica il tema dell’inclusione e dell’integrazione, oltre che sollecitare riflessioni in merito ai concetti di diversità, unicità e autonomia. La mostra vuole indurre una riflessione sulla bellezza del concetto di unicità, caratteristica fondamentale per ogni soggetto che abita il mondo mentre lo spettacolo servirà per valorizzare ulteriormente le sculture inserite in una pièce recitata, con creatività e talento, da attori professionisti».

Ricordiamo infine che la mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2024, negli spazi dell’officina onirica nei seguenti orari: il venerdì dalle 14,00 alle 19,00, il sabato dalle 14,00 alle 16,00 e la domenica dalle 9 alle 12,00 su prenotazione”.