Pomeriggio horror per la Varesina: la Pro Palazzolo vince 3-0

La Varesina incappa in un brutto scivolone interno contro la Pro Palazzolo. I biancoblù si impongono 3-0 con pieno merito e volano in vetta al Girone B di Serie D in coabitazione col Piacenza. Il pomeriggio per la squadra di mister Marco Spilli è tremendo con gli ospiti che all’8’ sono già avanti per 2-0 grazie al terribile uno-due targato Gualandris e Boschetti. Il tris arriva già alla mezz’ora con Cuel, che poi si fa espellere prima dell’intervallo lasciando i suoi in 10. Nella ripresa però la Varesina, nonostante la superiorità numerica, riesce a perforare la miglior difesa del Girone e a riaprire il match.

Le fenici si ritrovano al quarto posto in classifica, ancora a 3 punti dalla vetta, occupata ora – oltre che dal Piacenza – proprio dalla Pro Palazzolo. Domenica (7 aprile ore 15.00) le fenici sono attese da un’altra sfida di alta classifica contro il Caldiero secondo in classifica, sempre al Varesina Stadium.

Calcio d’inizio

La Varesina si schiera con il classico 4-2-3-1. Tra i pali c’è Basti. I due terzini sono Bigoni e Perin con al centro Pertosa e Gritti. In mezzo ci sono Polenghi e Grieco. Alle spalle dell’unica punta Oboe ci sono Vitale, Orellana Cruz e Gasparri.

Mister Marco Didu risponde con un 3-5-2. Davanti all’estremo difensore Mangiapoco ci sono Moraschi, Bane e Montesano. In linea mediana ci sono Pedone, Muhic e Cuel. Sulle fasce agiscono capitan Boschetti e Gualandris. In avanti il tandem è composto da De Angelis e Tremolada.

Ad arbitrare la gara è il signor Raffaele Gallo da Castellammare di Stabia insieme agli assistenti Piombini e Fiordi.

Primo tempo

Al 5’ minuto passa subito in vantaggio la Pro Palazzolo con Gualandris che riceve un bel passaggio da Boschetti e lasciato tutto solo dalla difesa rossoblù deposita in rete il pallone dell’1-0. All’8’ minuto gli ospiti trovano anche il raddoppio con capitan Boschetti che mette all’angolino con un bel diagonale il pallone dello 0-2, raccogliendo una bella sponda di De Angelis. Uno due terribile dei bresciani. Varesina finora non pervenuta. Al 20’ De Angelis costringe Basti ad evitare il terzo gol. Sul corner seguente Cuel ci arriva col sinistro, ma la palla termina di poco a lato. Al 32’ gli ospiti vanno sul 3-0: Cuel, dopo due tiri ribattuti, al terzo tentativo riesce a bucare Basti, che per la terza volta deve raccogliere il pallone dal fondo della rete. La Varesina prova a reagire, ma con dei cross velleitari non riesce ad impensierire la difesa ospiti che concede pochissimo. Non per niente sono la squadra che ha subito meno gol di tutti. Al 45’ Cuel viene espulso per un fallo tattico su Oboe, per il numero 47 arriva il secondo giallo e va sotto la doccia. La Varesina protesta per la mancata concessione del vantaggio, mentre gli avversari sostengono che l’autore del fallo sia stato Boschetti. Dopo i due minuti di recupero si chiude il primo tempo. La Pro Palazzolo conduce 3-0.

Secondo tempo

Prova a partire forte la Varesina con Vitale che si invola in contropiede dopo un calcio d’angolo ospite e una volta arrivato nei pressi dell’area avversaria prova un sinistro sul palo più lontano, ma la sfera termina fuori. Le fenici si rifanno vedere in avanti con Orellana che col mancino tira verso la porta e Mangiapoco blocca il pallone. Orellana prova un rasoterra dai sedici metri ma Boschetto devia il pallone che esce a fil di palo. Pochi istanti dopo, Basti salva i suoi dal quarto gol. Gualandris dopo un’azione personale si presenta davanti al numero 1 delle fenici, ma non riesce a saltarlo e l’estremo difensore blocca in uscita bassa la sfera. Poi ci prova il neoentrato Manicone con un tiro angolata, ma Mangiapoco si allunga sulla sua sinistra e blocca. Ravasi va via a Coghetto e si presenta in area, ma da buona posizione manda alto il pallone del quarto gol. Alla fine dei 4 minuti di recupero. L’arbitro Gallo decreta la fine dell’incontro e la vittoria della Pro Palazzolo. I biancoblù festeggiano l’aggancio alla vetta.

Mister Marco Spilli ha commentato così la sconfitta: “Sapevamo già che avremmo affrontato una squadra forte e che sarebbe stata una partita difficile. Non mi era mai successo di essere sotto di due gol dopo appena sette minuti. Chiaramente abbiamo sbagliato l’approccio. In quei momenti i nostri avversari hanno dimostrato di avere più voglia. Molte volte ci siamo trovati con troppi giocatori sopra alla linea del pallone e questo ci ha fatto perdere un po’ di equilibrio e le squadre forti in queste situazioni ti puniscono”. Continua poi il mister: “Noi non abbiamo creato occasioni pericolose, questa cosa andrà sicuramente analizzata. Per uscire da questa situazione difficile bisogna solo lavorarci sopra e ritrovare quella voglia di buttare il cuore oltre all’ostacolo”.