Prevenzioni e neoplasie: focus sugli screening alla tavola rotonda di Palazzo Verbania

Lo scorso martedi presso il Palazzo Verbania di Luino si è svolta la tavola rotonda interattiva dal titolo “Prevenzione dei tumori – screening oncologici nel nostro territorio“. L’evento, organizzato dal Comune di Curiglia con Monteviasco e la Federazione Nazionale Unimpresa Sport in collaborazione con C.A.O.S., ha visto la partecipazione di importanti relatori che hanno parlato di prevenzione oncologica, con un focus sugli screening attivi a cui i cittadini possono aderire, che sono quello del tumore alla mammella, del tumore della cervice uterina e dei tumori del colon-retto. La Prof.ssa Rovera, il dott. Stefano Rausei e il dott.Thomas Rossi hanno descritto, dal punto di vista clinico, come funziona il percorso di screening all’interno della Asst Sette Laghi e come avviene la presa in carico di chi ha ricevuto una diagnosi di positività o di sospetto.

Sono state poi descritte dalla dott.ssa Aiello le attività portate avanti da ATS Insubria, con dati che hanno anche evidenziato una non alta adesione agli screening da parte della popolazione. Si è parlato anche dell’importanza della genetica, sia nella identificazione del DNA del virus HPV con tecniche di biologia molecolare, strumento importante dello screening del tumore alla cervice, sia, come raccontato dalla dott.ssa Tibiletti, all’interno del percorso di consulenza genetica oncologica, volto a identificare le sindromi di predisposizione ai tumori e impostare percorsi di sorveglianza adeguati. Anche il pubblico ha contribuito a evidenziare le problematiche più “pratiche”, relative ad esempio alla criticità che si incontra nello spostare l’appuntamento dello screening o nel reperire tutte le informazioni utili. A tal riguardo, un aiuto potrebbe essere dato anche da parte degli Enti locali, con pagine informative sui propri siti istituzionali.

Il dott.Chini ha infine sottolineato il ruolo importante svolto dai medici di medicina generale, attivi nella diffusione capillare della cultura della prevenzione. Tale aspetto è stato ripreso ed ampliato anche a chiusura dell’incontro, dal parte del dott. Calicchio, direttore Sociosanitario della Sette Laghi, che ha sottolineato l’importanza della medicina del territorio. Gli organizzatori ringraziano le Istituzioni presenti, i relatori, tutti i presenti, Lions Club di Luino e di Laveno Mombello per il contributo ed il supporto all’evento ed il Grotto del Sorriso per il rinfresco.