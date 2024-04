Previsto vento forte, allerta meteo anche sul Varesotto

Torna a soffiare il vento e la centrale regionale di monitoraggio rischi alza la bandiera gialla dell’allerta meteo. Il rischio riguarda proprio il vento forte che è previsto nella giornata di martedì 16 aprile non solo sul Varesotto ma in gran parte della Lombardia.

Dal mattino di martedì 16, infatti, è prevista ventilazione da nord in generale rinforzo dapprima su Alpi e Prealpi, in rapida estensione alle quote più basse e alla pianura (in particolare sui settori centro occidentali) tra la tarda mattinata e le ore centrali, con ingresso rafficato e generali caratteristiche di foehn.

Le velocità massime di raffica sono previste nelle ore centrali della giornata, quando localmente si potranno raggiungere i 70-80 km/h (in quota oltre i 1000 metri punte locali fino a 90-100 km/h). Tra il pomeriggio e la sera atteso un temporaneo rinforzo del vento da Est sulla pianura orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.