Primavera di incontri e laboratori con gli autori alla libreria Potere ai bambini

Ad aprile la libreria Potere ai bambini ospita autori, illustratori e piccoli laboratori primaverili tra sogni e metamorfosi per i ragazzi.

Si tratta di rendere omaggio alla primavera con due eventi gratuiti in libreria, a partire da sabato 6 aprile con un incontro speciale dedicato a Le metamorfosi di Ovidio, dimostrandone l’attualità e la contemporaneità di un’opera senza tempo. Un percorso artistico e poetico per bambine, bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni in compagnia di Alice Patrioli, autrice della sorprendente edizione di questo grande classico per L’ippocampo edizioni.

La settimana successiva, sabato 13 aprile si prosegue con il “Piccolo atelier per giovani sognatrici di storie ribelli”ç un esercizio di immaginazione e scrittura, con parole, disegni e costruzione di futuri possibili ispirato al libro “Le siciliane”. Con Pier Attilio De Luca, fra gli scrittori del libro, e Giulia Dasiari, illustratrice.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma necessitano di prenotazione del posto.

Sabato 6 apriele ore 15

METAMORFOSI DI PRIMAVERA

La lettura di miti tratti da Le metamorfosi di Ovidio sarà la chiave per esplorare il rapporto tra l’uomo e la natura e scoprire come l’arte e la poesia hanno saputo raccontarlo.

L’autrice, Alice Patrioli, condurrà i giovanissimi lettori in questo viaggio.

Un’esperienza che coinvolgerà i ragazzi in prima persona e che farà sperimentare loro l’attualità e la contemporaneità di quest’opera senza tempo.

A fare da sfondo a questa esperienza la sorprendente edizione per L’ippocampo edizioni di questo grande classico della letteratura latina, risultato di oltre due anni di lavoro da parte di Daniele Catalli, che per l’occasione ha realizzato delle illustrazioni oniriche e originali e Alice Patrioli, che ha riproposto in prosa una selezione del testo originale, conservandone tutta la musicalità di partenza.

L’attività è dedicata ai bambini e alle bambine dai 9 ai 13 anni (dalla classe 4a di scuola primaria alla 3a media).

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Una volta prenotato il proprio posto, si chiede il massimo impegno nell’essere presenti il giorno dell’incontro.

Sabato 13 aprile ore 15

PICCOLO ATELIER DI GIOVANI SOGNATRICI E SOGNATORI

Quali altre storie possono nascere da Le Siciliane? Quali storie di emancipazione scriverebbero le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi di oggi?

Il “Piccolo atelier per giovani sognatrici di storie ribelli” proverà a rispondere a queste domande.

Sarà un esercizio di immaginazione e scrittura, con parole, disegni e costruzione di futuri possibili.

Con Pier Attilio De Luca, fra gli scrittori del libro, e Giulia Dasiari, illustratrice.

L’incontro è pensato per i bambini e le bambine dai 7 anni in su (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Una volta prenotato il posto, vi chiediamo il massimo impegno nell’essere presenti il giorno dell’incontro.

LE SICILIANE, IL LIBRO

In cinquanta brevi profili, illustrati da ventisette artisti ed artiste provenienti da ogni parte del mondo, Le Siciliane racconta le imprese di donne che hanno contribuito a rendere la Sicilia un luogo più libero, più giusto, più straordinario.

Le Siciliane racconta storie che hanno l’ambizione di poter rappresentare un modello per le bambine, per i bambini, di tutte le età, in ogni angolo del pianeta: un invito a continuare a credere nell’importanza di rincorrere i propri sogni.

Le Siciliane è un progetto dell’Associazione Centopassi di Torregrotta, in provincia di Messina, realizzato dalla redazione di Settentrionale Sicula, hub creativo-sociale parte delle iniziative dell’associazione, con il coordinamento del giornalista Mauro Mondello.

Per maggiori informazioni 0332 1692199 oppure www.potereaibambini.it.