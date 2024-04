Pronto soccorso nello sport, se ne parla a Germignaga

Pronto Soccorso nello sport. Se ne parlerà venerdì 19 aprile a Germignaga presso la Palestra Movimenti, in Via Giuseppe Verdi, 1, a partire dalle ore 21: «È parte della storia del Gruppo Ciclistico Avis Luino promuovere la pratica dello sport in associazione con la promozione del controllo e la cura della salute» queste le parole del presidente degli avisini ciclisti luinesi Alessandro Spozio.

A differenza dei precedenti incontri incentrati sulla prevenzione ed il controllo preventivi e funzionali alla pratica sportiva venerdì 19 aprile si parlerà di Pronto Soccorso. Come succede nella vita quotidiana, pure nello sport, a volte, per quanto preparati ed attenti può purtroppo capitare di aver bisogno della medicina che si occupa di fornire prestazioni mediche di emergenza ed urgenza.

Per avvicinare sport e sanità il Gruppo Ciclistico Avis Luino ha così organizzato questo incontro nei luoghi dove si pratica sport. Nel ruolo di relatori la Dottoressa Mara Sist, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Luino, la Dottoressa Sara Sansonetti, coordinatrice del Pronto Soccorso di Luino, e l’infermiera professionale Maristella Cattaneo del Pronto Soccorso di Luino.