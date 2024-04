Prosegue per tutto il giorno l’allerta meteo per vento forte

Resta attiva per tutta la giornata di mercoledì 10 aprile l’allerta meteo diffusa dalla centrale di monitoraggio regionale per vento forte e rischio idrogeologico, nella zona nord della provincia, e per vento forte e temporali nella zona bassa a confine con il milanese e comasco.

Dopo la notte di maltempo, che ha provocato la caduta di numerosi alberi in tutto il territorio provinciale costringendo i vigili del fuoco ad effettuare numerosissimi interventi per tutto il giorno.

Le condizioni dovrebbero poi migliorare sul finire della giornata. Giovedì 11 Aprile è infatti previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo soleggiato e clima più mite.