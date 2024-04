Provincia di Varese e Camera di Commercio insieme per le pari opportunità sul territorio

Confermare un impegno, rilanciare, incrementare diverse iniziative e tenere alta l’attenzione: sono questi i presupposti che hanno caratterizzato la conferenza stampa tenutasi martedì 9 aprile nella suggestiva Sala Barocca di Villa Recalcati.

L’evento è stato dedicato alla presentazione del Protocollo d’Intesa tra Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, Provincia di Varese e Consigliera di Parità provinciale: tutti firmatari, uniti nell’obiettivo comune di promuovere e sviluppare la parità di genere e l’empowerment femminile nel contesto professionale e imprenditoriale.

Il Protocollo d’Intesa, nato dalla consapevolezza che la parità di genere rappresenta uno degli obiettivi chiave dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, sottolinea così l’impegno concreto delle parti firmatarie nel promuovere iniziative e azioni finalizzate a ridurre i divari di genere e a favorire una maggiore partecipazione femminile nel mondo del lavoro. Tra i punti salienti del Protocollo figurano l‘impegno a raccogliere e monitorare dati statistici sulla realtà imprenditoriale e occupazionale del territorio varesino, la promozione di iniziative di supporto per le imprenditrici e le lavoratrici, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di parità di genere. Inoltre, il Protocollo prevede la promozione della certificazione della parità di genere, volto a riconoscere e premiare le politiche aziendali volte a ridurre il divario di genere e a potenziare l’empowerment femminile.

«Questo è un nuovo passo verso un impegno che da anni portiamo avanti, sia come imprenditori che personalmente – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello -. Lo faccio anche come imprenditore perché ritengo che la scelta di cosa fare della propria vita debba essere personale e intima e non dettata dalla società. Non è ciò che la società si aspetta da noi, ma ciò che vogliamo fare noi. Lo step successivo a questo protocollo sarà definire una deadline, un anno zero in cui protocolli di questo genere non saranno più necessari, permettendo a tutti di avere le stesse opportunità».

Tra gli obiettivi di questo Protocollo vi è, infatti, l’impegno delle parti firmatarie a incontrarsi regolarmente per verificare lo stato di attuazione di questo e a concordare preventivamente ogni azione o progetto, garantendo così una gestione trasparente e condivisa delle risorse disponibili.

«La nostra amministrazione è attenta ai temi della parità di genere, a partire dall’aver nominato a inizio mandato una donna, Valentina Verga, come mia Vicepresidente e aver ricostituito la delega alle Pari opportunità – ha ricordato in apertura il presidente di Provincia Marco Magrini -. Ci tenevo ad esserci oggi per due motivi: sostenere la parità di genere e rafforzare la collaborazione con Camera di Commercio con la quale stiamo facendo un ottimo lavoro sul territorio ottenendo risultati efficaci e concreti».

«Il Protocollo rappresenta un importante momento di condivisione e collaborazione tra le istituzioni e il mondo dell’imprenditoriale locale, sottolineando l’importanza di un impegno comune nella promozione della parità di genere e dell’empowerment femminile – ha commentato la Consigliera provinciale Valentina Verga -. Questo Protocollo d’intesa è un ulteriore tassello in un percorso che questa amministrazione Provinciale porta avanti sin dal suo insediamento nella valorizzazione della tematica della parità di genere. Ora la sfida sarà realizzare le azioni positive, per dare alle donne imprenditrici gli strumenti necessari. Perché serve parlare di parità di genere, ma soprattutto serve agire».

Concorde anche Anna Danesi, Consigliera di Parità provinciale: «Con il presente protocollo abbiamo voluto formalizzare e consolidare una collaborazione già in atto con Camera di Commercio sulle tematiche relative alle pari opportunità intese a 360 gradi, affinché si possa ampliare la rete di interlocutori con i quali dialogare e confrontarsi su tali tematiche per apportare un valore aggiunto, ciascuno con le proprie specifiche competenze».

«Le imprese femminili in provincia di Varese – ha aggiunto Mauro Vitiello – sono 12.312, il 21,1% di quelle attive sul nostro territorio. Un dato superiore alla media lombarda, che si attesta al 19,7%, ma che non ci può accontentare. Ecco perché è fondamentale continuare a lavorare sull’empowerment e lo sviluppo di aziende guidate da donne, grazie anche all’impegno del Comitato Imprenditoria Femminile promosso da Camera di Commercio. Questo facendo sempre di più squadra con le altre istituzioni locali: la sinergia con Provincia e Consigliera di Parità è un passaggio fondamentale in tal senso».

A sua volta, la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Varese, Ilaria Broggian, ha evidenziato: «Stiamo dando vita a diverse iniziative per valorizzare il ruolo della donna nel mondo dell’impresa: è il caso dei momenti formativi che, come Comitato, organizziamo ormai da oltre due anni così da sviluppare nelle imprenditrici e aspiranti tali quelle competenze e quelle capacità oggi indispensabili per ben operare su mercati sempre più alla ricerca di prodotti e servizi innovativi. Il tutto sia in quegli ambiti dove il ruolo delle donne è già significativo, come nel caso dei servizi alla persona nonché del commercio al dettaglio, sia in quelli dove emerge ancora un certo gap: per esempio, quelle attività legate alle materie STEM, su cui vogliamo che la componente femminile del nostro territorio si renda ancor più parte attiva. Questo Protocollo ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi a 360 gradi».

Per visualizzare il Protocollo d’Intesa come sottoscritto in data 9 aprile 2024 clicca qui