Quattro daini a zonzo per Bardello, fuggiti dal recinto a causa del maltempo

(foto di repertorio)

Quattro daini a zonzo per Bardello. Il vento della notte scorsa ha probabilmente rovinato la recinzione dove vivono 4 daini di proprietà di un cittadino di Bardello.

Sono in un appezzamento vicino al cimitero ma il maltempo ha concesso loro una via di fuga. Gli animali hanno gironzolato per alcune ore e questa mattina presto erano stati segnalati nella zona della scuola.

Il proprietario si è subito attivato per recuperare gli animali ma nonostante le segnalazioni arrivate sulla pagina Facebook del comune i 4 cervidi sembrano essere scomparsi.