Quattromila volantini in giro per la città, una scelta artistica che è meglio non replicare

Cos’è una performance artistica? Una performance artistica è una forma d’arte che coinvolge la presentazione di azioni o gesti compiuti dall’artista stesso davanti a un pubblico. A differenza della pittura, della scultura o di altre forme d’arte visiva tradizionali, che sono oggetti fisici creati dall’artista, la performance è un atto artistico temporaneo che si svolge in un determinato momento e spazio.

In questa “cornice” s’inserisce il gesto del ragazzo senza nome che sabato ha tappezzato la città di Varese con il suo volto. Non è chiaro che messaggio volesse lanciare alla comunità ma forse, chissà, prima o poi salterà fuori.

Al momento c’è solo la bizzarria di un ragazzo che assomiglia ad un altro ragazzo, Andrea Ceresa, che in questi giorni sta curando la mostra di Ravo . Insomma un gioco di specchi, che, se non voluto, ha portato un po’ di celebrità ad entrambi. Detto questo resta la domanda che molti varesini e anche molti lettori di Varesenews si sono fatti per tutto il weekend, e cioè: era opportuno spargere 4000 fogli di carta in giro per la città?

Noi abbiamo scelto di non pubblicare il suo volto fino a quando la vicenda non fosse chiara e il motivo è semplice: se, per un caso fortuito, il giovane non avesse saputo nulla di questa operazione, la sua faccia sarebbe rimasta in circolazione sul web chissà fino a quando.

Ora tutto è chiaro e sappiamo che nessuno è finito nei guai. Resta solo il fatto che un simile spreco di carta non sia proprio un bell’esempio e occorre anche ricordare che le affissioni, di qualunque tipo, seguono regole ben precise e un’operazione dimostrativa come questa può essere sanzionata. L’eventuale violazione contestabile riguarda l’articolo 663 del codice penale che però degrada la condotta a illecito amministrativo e prevede “solo” una sanzione.

Ne è valsa la pena? Chissà, forse il giovanotto sorridente un giorno ce lo dirà.