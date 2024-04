Raccolte oltre 2300 firme per dire no alla chiusura del motocross di Schianno

Ha superato quota 2300 firme la petizione online lanciata su Change.org da Giorgia Malnati per dire no alla chiusura della pista da motocross di Schianno.

“La pista di motocross di Schianno è un luogo importante per gli appassionati e i professionisti del motocross. Contrariamente all’ordinanza del Comune di Gazzada Schianno, noi crediamo che sia essenziale mantenere aperta questa struttura”, si legge nel testo dell’appello online. “La chiusura della pista non solo priverebbe la comunità locale e regionale dell’accesso a un impianto sportivo amato, ma potrebbe anche avere un impatto negativo sull’economia locale. Chiediamo quindi al Comune di Gazzada Schianno di riconsiderare la sua decisione e mantenere aperta la pista per il bene della nostra comunità e dello sport che amiamo. Firmate questa petizione per sostenere il nostro appello”, conclude il testo.

LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/MotoCrossSchianno