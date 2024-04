Renzo Stocco si candida sindaco con “Insieme per Grantola 2024”

E’ Renzo Stocco, classe 1957, a “raccogliere il testimone” da Adriano Boscardin, attuale sindaco di Grantola, che «con serenità» ha deciso di non candidarsi per il terzo mandato alla guida del paese.

Ora in pensione, Stocco ha deciso di candidarsi sindaco con la lista “Insieme per Grantola 2024”, proseguendo il percorso «di crescita e sviluppo avviato per Grantola».

Renzo Stocco è una figura ben conosciuta a Grantola, sia per il suo supporto al volontariato, sia per il suo ruolo attivo da Consigliere della locale Pro Loco e la sua lunga collaborazione con la Parrocchia, fin da ragazzo, come organista per l’animazione liturgica.

Ad accompagnarlo e sostenerlo, ci sarà «un gruppo altamente qualificato e motivato, pronto a mettere le proprie competenze al servizio della comunità», tra cui figura anche Fabio Passera, attuale sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca che dopo 20 anni ha deciso di non ricandidarsi più nel “suo” paese.

I 10 candidati consiglieri della lista “Insieme per Grantola 2024”

Raffaele Napolitano, già vicesindaco in più amministrazioni precedenti, porta con sé un’esperienza diretta e una conoscenza approfondita delle sfide e delle opportunità che il Comune affronta quotidianamente.

Antonella Martini, ora in pensione dopo 40 anni come funzionaria amministrativa del Comune, con la sua vasta esperienza sarà un importante risorsa per affrontare e risolvere le questioni burocratiche.

Giuseppe Calabrese, già Consigliere uscente, è docente di musica ed esperto informatico, sarà un fondamentale collegamento con il mondo della scuola del quale conosce i meccanismi di relazione e il costante sviluppo del mondo digitale.

Franco Fera, altro consigliere uscente, con la sua particolare attenzione alla viabilità, continuerà con il suo impegno a rendere più agevole la mobilità e sostenere la cura del patrimonio urbanistico.

Fabio Passera, già Sindaco a Maccagno con Pino e Veddasca, porta con sé un’esperienza pluridecennale nella gestione amministrativa e nei rapporti con le istituzioni territoriali, darà un fondamentale contributo e un valore aggiunto alla squadra.

Elisa Marian, Educatrice Professionale nel Comune di Luino, con la sua esperienza sarà una risorsa fondamentale per i Servizi Sociali con azioni più incisive dedicate agli anziani, alle persone più fragili ed alle famiglie.

Luca Simeone, con la sua esperienza di responsabile di stabilimento nel settore tessile, sarà un attento osservatore, in grado di sviluppare strategie e nuovi servizi a vantaggio dei concittadini.

Andrea Ugas, Laureando in Odontoiatria, giovane, dinamico e ben inserito nelle attività sportive locali, sarà una risorsa preziosa per affrontare le tematiche legate al mondo giovanile.

Giancarlo Clarà, Presidente Emerito del Corpo Musicale di Grantola, offre da sempre il suo impegno costante a sostenere e risolvere con azioni mirate le necessità della comunità.

Barbara Pessini, con una grande esperienza come amministratore e corrispondente in lingue estere, sarà fondamentale nel coordinare il volontariato e sostenere le problematiche legate al mondo dei lavoratori frontalieri, numerosi nel territorio.

«La lista “Insieme per Grantola 2024” – conclude Stocco – rappresenta un’opportunità per Grantola. Con un mix di esperienza, passione e competenza, siamo pronti a lavorare insieme per continuare a costruire un futuro migliore per tutti i nostri concittadini. Siamo determinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, a valorizzare le nostre tradizioni e a garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti».