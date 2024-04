Rescaldina intitola il parco di via Nenni ad Antonella Iassilli: “La vita è meravigliosa e voi dovete meravigliarmi”

Rescaldina intitola il parco di via Nenni al vicequestore della Polizia di Stato Antonella Iasilli, venuta a mancare a soli 49 anni dopo aver dato prova a più riprese di saper trasformare le sue vicissitudini personali in un’occasione di rinascita, fino ad organizzare un flash mob insieme rapper nei boschi troppe volte saliti agli onori delle cronache per lo spaccio insieme al rapper poliziotto Revman, che di quel flash mob aveva fatto il video di una sua canzone: “La ricetta della felicità”, dove lui stesso canta e balla insieme alle centinaia di persone che quel giorno, vestite in abiti fluo, hanno risposto presente alla chiamata di Antonella Iassilli.

«Oggi inauguriamo questo parco e lo intitoliamo ad Antonella – ha sottolineato il sindaco Ielo, affiancato dalla famiglia del vicequestore -: non siamo qui a celebrare la persone, vogliamo celebrare il suo insegnamento, i suoi valori quello che, lo dico anche personalmente, ha lasciato. Antonella ci ha insegnato che non bisogna essere eroi: è compito di tutti essere eroi tutti i giorni, le cose cambiano quando tutti i cittadini si impegnano, danno il proprio contributo, partecipano alla vita della collettività».

«Antonella era una persona semplice, era una di noi – ha aggiunto il primo cittadino -: era una persona che si è dedicata con dinamicità, voglia e propositività alla collettività. Trasformare un luogo conosciuto per la droga in un luogo di gioia: questo è il secondo insegnamento che ci ha dato Antonella, la gioia, la bellezza, la meraviglia. Tutti siamo chiamati a godere della vita in ogni istante perché è un respiro. Il terzo insegnamento è quello di provarci: lei parlava di testa e cuore, lì sta il senso della vita, le cose bisogna farle anche se non si è pronti, non bisogna aspettare il momento giusto».

Per ricordare Antonella Iassilli è stata scelta la frase “La vita è meravigliosa e voi dovete meravigliarmi“. «Faccio mia questa frase – è stata la conclusione di Ielo -: meravigliatemi, meravigliamoci, rendiamo vivo questo luogo, riprendiamocelo, perché siamo tutti protagonisti e se ci siamo noi ci sono la gioia e l’allegria che Antonella ci ha trasmesso e insegnato».

Non a caso, l’intitolazione del parco è stata l’occasione per inaugurare il nuovo skate park realizzato su proposta di bambini e ragazzi e le nuove porte da calcio posizionate sempre su input dei più giovani, tutti interventi finanziati grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Il nuovo parco “Vicequestore Antonella Iassilli”, inoltre, ha fatto da linea di partenza anche all’uscita dei volontari del progetto di cittadinanza attiva “Adotta un sentiero”, che punta a migliorare lo stato della rete sentieristica del Bosco del Rugareto all’interno dei confini comunali e quindi a renderlo più frequentato. Tutti tasselli di un percorso con cui l’amministrazione punta a riqualificare il parco e a dargli un nuovo futuro, non più associata a droga e spaccio.