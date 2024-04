“Resistenza in jazz”, al Teatro del Popolo una serata verso la Festa della Liberazione

Una serata in jazz per avvicinarsi al 25 aprile: il concerto “Resistenza in jazz” è in programma mercoledì 24 aprile al Teatro del Popolo di Gallarate, alle 21. L’ingresso è gratuito.

Sul palco del teatro di via Palestro ci sarà il “Max De Aloe & Eugenia Canale Duo”, duo armonica cromatica, fisarmonica e pianoforte.

Il concerto è proposto da Anpi Gallarate ed è inserito nel programma “Questo è il fiore”, il programma di iniziative in vista della Festa della Liberazione. L’appuntamento ha anche il patrocinio dell’assessorato alla Cultura.

Lo stesso luogo del concerto è simbolico, per l’antifascismo gallaratese: l’edificio del teatro era sede della Casa del Popolo, completata nel 1921, poi assediata dai fascisti e sottratta a lungo ai lavoratori.