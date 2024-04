Riaprono le porte del Cinema Vittoria, va in scena il riuso creativo

Lo storico “Gran Cinema Vittoria” di Varese riaprirà le porte per ospitare una nuova manifestazione temporanea organizzata dall’associazione “Lavori in corso” con sede in via Sacro Monte n. 28 nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Per un nuovo appuntamento, dopo il successo dell’evento natalizio, l’esposizione si trasferirà dallo spazio Kyklos al centro di Varese, in via Bagaini 10; l’atrio d’ingresso del cinema verrà aperto al pubblico e allestito con oggetti di artigianato, design e arte realizzati dagli stessi soci.

Gli obiettivi principali dell’associazione sono quelli di promuovere e diffondere una maggiore sensibilità rispetto temi quali upcycling, riuso creativo, riduzione dei rifiuti ed economia circolare e realizzare azioni mirate e finalizzate alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione al tema della rigenerazione urbana.

La novità è l’avvio di una collaborazione con Karakorum Teatro che nella giornata di domenica 7 aprile vedrà il Gran Cinema Vittoria tra i luoghi selezionati per la performance itinerante dal titolo: “Sulle tracce di Majorana”

Per maggiori info: www.spazioyak.it