Ricca, Azione Saronno: “Proteggiamo i collegamenti di Saronno con Milano Centrale e Malpensa”

Ritengo importante il fatto che in data 9 aprile si sia discussa in consiglio regionale una mozione a difesa dell’attuale itinerario del treno Milano Centrale-Malpensa.

Come Azione Saronno, condividiamo l’obiettivo di questa mozione e desideriamo ribadire il valore strategico di questi collegamenti, ad oggi talmente apprezzati dai viaggiatori che non è raro vedere affollamenti tali sulla banchina, da costringere alcuni utenti a rinunciare al servizio e optare per differenti soluzioni.

Dal nostro punto di vista, l’istradamento del collegamento Milano Centrale–Malpensa via Rho, in sostituzione dell’attuale collegamento, rappresenterebbe una perdita importante per la città di Saronno:

– per la riduzione quantitativa dei servizi che collegano Saronno con Milano e Malpensa;

– per la perdita, ancora più rilevante, del collegamento diretto con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale, che consente oggi un rapido collegamento di Saronno (e di tutta l’area servita dalla rete Ferrovienord) con il restante servizio ferroviario regionale e nazionale.

Oggi Saronno rappresenta un nodo fondamentale da un punto di vista strategico, dell’industria, del lavoro, del settore alberghiero e della scuola di tutta l’area a nord di Milano. Disinvestire sulla sua connessione significa indebolire il tessuto della città, ma anche delle province che essa serve, a discapito di imprese, lavoratori e studenti.

Riteniamo comunque che la soluzione del conflitto tra i diversi interessi in gioco possa arrivare solo tramite uno studio che analizzi le esigenze della domanda attuale e potenziale.

Anche laddove questa analisi, una volta realizzata, confermasse l’opportunità di privilegiare il collegamento via Rho a discapito di quello via Saronno – ipotesi ovviamente da noi non auspicata – rimarrebbe a nostro parere comunque indispensabile da un punto di vista strategico, per i motivi sopraelencati, trovare soluzioni alternative che:

a) salvaguardino l’offerta complessiva in termini di numero di treni regionali che collegano

Saronno sia con Milano che con Malpensa;

b) prevedano, comunque, un collegamento di Saronno con Garibaldi e Centrale.

Monitoreremo attentamente la situazione in consiglio regionale e non faremo mancare il nostro contributo, al fine di tutelare la città e gli utenti del servizio.

Francesco Ricca, Segretario di Azione Saronno