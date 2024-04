Riccardo Papini si candida sindaco a Monvalle con la lista civica “Monvalle da vivere”

Dopo 3 anni di impegno come consigliere comunale a Brebbia, Riccardo Papini si candida nel suo paese natale, Monvalle, alla carica di sindaco con la lista civica “Monvalle da vivere”.

«Arrivano momenti nella vita che bisogna mettersi in gioco per la propria comunità e ora è arrivato questo momento con le elezioni comunali di giugno» dice Papini soddisfatto dei suoi sforzi personali per arrivare a questo risultato. «Non ho fatto tutto da solo, perché ritengo che per iniziare un percorso di questo tipo, bisogna circondarsi di persone di varia estrazione e competenze, cosicché si riesca a creare una squadra capace di candidati e non solo, visto che anche l’apporto di semplici volontari è fondamentale per creare rete».