Rievocazione storica e visite al cortile del castello nella festa patronale di Cislago

Buon esito a Cislago per la festa patronale di Sant’Abbondanzio, tenutasi domenica 7 e lunedì 8 aprile. La festa prende il nome dal diacono martirizzato nel II secolo d. C., le cui spoglie sono conservate nella chiesa Santa Maria Assunta del paese.

Galleria fotografica La festa bèla di Cislago 4 di 5

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con commercianti e numerose realtà associative del paese, ha visto un susseguirsi nei due giorni di festa di eventi, spettacoli, attrazioni per tutte le età, esposizioni commerciali e proposte culturali.

A destare grande interesse nella giornata di domenica 7 aprile la straordinaria apertura al pubblico per visite guidate del cortile del castello Visconti Castelbarco, in collaborazione con la famiglia proprietaria dell’antica struttura. L’occasione dell’apertura del castello è stata colta dall’associazione cislaghese Amici dell’Infanzia per mettere in scena una simpatica rievocazione storica.

“L’amministrazione comunale non può che esprimere gratitudine a tutte le associazioni che hanno partecipato al weekend di festa – scrivono dall’amministrazione comunale cislaghese –. Grazie al loro impegno e alla professionalità, è stato possibile offrire un programma ricco di proposte per tutti. Questo conferma l’importanza dell’associazionismo cislaghese e di quanti vogliono bene al nostro paese”.

Continuano: “Un cenno particolare lo riserviamo per ricordare la straordinaria apertura al pubblico del Castello Castelbarco, che con la rievocazione storica e il concerto finale, ha riscosso un grandissimo successo in termini di afflusso e d’interesse. Alla famiglia Castelbarco ancora un sentito ringraziamento, per aver aperto le porte del loro bellissimo castello. Grazie ai commercianti, ai generosi sponsor, a tutte le realtà e le persone che hanno contributo e collaborato alla buona riuscita della manifestazione. Uno speciale ringraziamento alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli straordinari volontari di Protezione Civile, per il prezioso supporto e per il grande lavoro svolto nei due giorni di festa”.