RilanciAmo Olgiate e il lato oscuro dell’urbanistica: le critiche al palazzetto e al progetto per il Buongesù

La lista che candida Giorgio Volpi a sindaco per le prossime amministrative di Olgiate Olona esprime i propri dubbi e le proprie perplessità in merito all’inaugurazione del nuovo e tanto atteso palazzetto dello sport di Olgiate Olona, la nuova struttura avveniristica inaugurata a poche settimane dalle elezioni che decideranno chi governerà l’importante centro della Valle Olona.

Il nuovo palazzetto

Attraverso i resoconti della stampa la lista, sostenuta dal centrodestra, sottolinea alcune criticità: «Emerge che le aree intorno sono ancora da sistemare, i cartelli sono affissi col nastro adesivo, le 30 ore a settimana in cui la struttura sarà messa a disposizione delle associazioni sarebbero poche secondo gli addetti ai lavori. Le minoranze consiliari, inoltre, avevano già fatto notare le dimensioni non adeguate degli spogliatoi, i problemi per l’accessibilità dei disabili e la regolamentarità delle dimensioni del campo di gioco per partite ufficiali».

Il progetto di piazza al Buon Gesù

Riguardo al progetto di riqualificazione del Buon Gesù, invece, la lista concorda «sulla necessità di riqualificaree la piazza «ma la vera novità è questo palazzone (che spunta dai rendering presentati settimana scorsa dalla giunta Montano, ndr). Affrontare un discorso così complesso per il futuro della nostra comunità a 2 mesi dalle elezioni non ha senso. O forse un senso lo ha per qualcuno che in 5 anni non ha fatto proposte concrete su quell’area considerando che aveva promesso di tenerla area verde».

Il cse che cade a pezzi

Anche nelle scorse settimane il gruppo era andato all'attacco sulle opere realizzate dall'attuale giunta con una "poesia" satirica che ha preso di mira il nuovo edificio che ospita il cse, sempre al Buon Gesù, al posto del vecchio oratorio. Dalle facciate, infatti, erano cadute diverse parti del rivestimento: