Rina Di Spirito candidata a Ispra: “Il paese ha bisogno di cambiamento”

«Un cambiamento decisivo». È quello che auspica per Ispra, una dei primi candidati sindaci a svelare il proprio volto, Rina Di Spirito. Il comune sul Lago Maggiore andrà a elezioni in questa tornata di amministrative e sono diversi, in questo momento, i gruppi che stanno definendo proposte e progetti di lista in vista del voto.

Accanto a Rina Di Spirito è attiva da tempo una “squadra di lavoro” che a breve ufficializzerà la propria candidatura e il programma elettorale. «Al centro di tutto metteremo l’ascolto dei cittadini e la comunicazione – spiega la candidata – la priorità è stare in mezzo alla gente, partecipare e incontrare le persone».

La candidata si definisce “moderata indipendente” e vanta un lungo impegno nella politica locale, nell’associazionismo e nel sociale. Già in passato aveva guidato delle liste alle elezioni ispresi e quest’anno conta su un gruppo ampio e coeso: «Sono innamorata di Ispra e anche questa volta mi metto a disposizione con entusiasmo per il mio paese. Vorrei portare una ventata di novità e il cambiamento importante di cui il comune ha bisogno».